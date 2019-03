El Bàsquet Girona destitueix Quim Costa per la ratxa de mals resultats

Quim Costa va deixar ahir a la nit de ser l'entrenador del Bàsquet Girona després de perdre quatre dels cinc partits de la segona fase amb una ratxa que ha complicat les opcions d'ascens a LEB Or per al club que presideix Marc Gasol. La gota que va fer vessar el vas va ser la derrota de dissabte a Zamora, 87-68, però la decisió de canviar de tècnic no va acabar arribant fins ahir a quarts d'onze de la nit, hora gironina (quarts de sis de la tarda a Toronto, on avui Gasol juga amb els Raptors contra Chicago). En el comunicat per anunciar la no continuïtat de Costa, el Bàsquet Girona va voler agrair al veterà entrenador el seu «esforç, compromís i dedicació per ajudar a fer créixer aquest projecte». El club no ha aclarit el nom del substitut de Costa de cara al partit de diumenge a Fontajau contra el Juaristi. En aquesta segona fase, a la qual havia arribat amb un balanç que convidava a pensar que lluitaria per l'ascens, el Bàsquet Girona només ha guanyat l'Estela (66-63, a Fontajau) i, en canvi, ha perdut contra Navarra (73-70), Marin (63-70), Zornotza (89-66) i Zamora (87-68). Tot i la seva frustrant sèrie de derrotes, el Bàsquet Girona continua a només una victòria de la cinquena posició que dona dret a jugar l'eliminatòria d'ascens perquè, ara mateix, són setens amb un balanç de 7 victòries i 8 derrotes el mateix que el setè (Múrcia) i el sisè (Navarra). El cinquè lloc l'ocupa l'Almansa amb 8 victòries i 7 derrotes.