Comença el judici del 'cas Maristes' sense acord entre les parts

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dilluns al matí a Joaquim Benítez, exprofessor de l'escola dels Maristes de Sants-Les Corts, acusat de quatre abusos sexuals a alumnes menors d'edat. Tot i que hi havia rumors d'un possible pacte entre les parts, finalment el judici se celebrarà normalment.

En les qüestions prèvies, el tribunal no ha acceptat com a prova el documental 'Shootball', on Benítez admetia els fets. Els magistrats han acceptat que Benítez s'assegui al costat del seu advocat i declari en últim lloc.

Abans, però, declararan les quatre víctimes, que ho faran a porta tancada, sense presència de públic ni senyal de vídeo institucional, i amb una mampara que els separa visualment de l'acusat.

Benítez s'enfronta a penes d'entre 22 i 36 anys de presó.