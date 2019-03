Vilallonga: "Voler persistentment acaba fent possibles les aspiracions individuals i col·lectives"

La fins ara consellera de Cultura, Laura Borràs, i la seva successora, Mariàngels Vilallonga, han formalitzat aquest dilluns el traspàs de carteres a la seu del departament, a Barcelona. Vilallonga s'ha compromès a fer tot el que estigui a les seves mans des de la conselleria "perquè Catalunya vagi endavant" en tots els àmbits de la cultura. En aquest sentit, la consellera ha proclamat que "voler és poder" i ha subratllat el seu "compromís" particular amb "les persones i la llengua". La filòloga s'ha referit a Borràs com el seu "àngel de la guarda", i aquesta li ha agraït que hagi assumit el "risc" de donar continuïtat a les polítiques desplegades durant els seus nou mesos com a consellera. Borràs marxa convençuda que ho ha "donat tot" en aquest.

La nova consellera de Cultura s'ha estrenat en el càrrec agraint "als governs de Puigdemont i de Torra" que li hagin "fet l'honor" de demanar-li que assumís aquesta cartera. La filòloga ho ha fet, diu, "amb plena consciència" que se li demanava de fer "un servei al país". "Qui que hagi dedicat la seva vida a les lletres, a la llengua, a la universitat i a l'acadèmia podria dir que no?", s'ha demanat.

Vilallonga ha assegurat que farà tot el possible perquè "Catalunya vagi endavant" en matèria cultural, i ha posat l'èmfasi en la defensa de la llengua com a "eix central" de les seves polítiques. Com a declaració d'intencions, la consellera entrant ha proclamat que "voler persistentment acaba fent possibles les aspiracions individuals i col·lectives", i ha assegurat que si alguna cosa li ha ensenyat el contacte amb els estudiants és que "la voluntat i la constància mouen muntanyes".

Borràs, que va arribar a la conselleria el mes de maig del 2018 i ara deixa el càrrec per incorporar-se a com a número dos a la llista de Junts per Cat al Congrés en les eleccions del 28-A..., ha assegurat que marxar és "un pas que costa de fer". Un pas que fa, ha explicat citant Albert Camus, perquè "la veritable generositat amb el futur és donar-ho tot en el present". Borràs marxa, doncs, convençuda d'haver-ho "donat tot" i avisant que seguirà fent-ho "on sigui".

Borràs ha agraït a Vilallonga que hagi acceptat el càrrec, i li ha dit que la té al seu costat. La consellera, de fet, ha proclamat Borràs la seva "àngel de la guarda" per encertar en la seva etapa al capdavant de la cultura de Catalunya.