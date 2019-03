Tres trucs per netejar les catifes de forma fàcil

El moment de netejar les catifes de casa pot ser un dels més temuts. La neteja de la llar comporta tot un seguit de tasques, unes més senzilles d'altres. El cas de les catifes és un dels que més maldecaps ocasionen en la higiene de la llar. A partir d'ara, podràs simplificar la neteja de les catifes recorrent a una sèrie de productes que tots tenim a casa. Apunta't els següents trucs i presumeix de catifes netes.

1. Sal

La sal és perfecta per desinfectar i netejar catifes. Per eliminar les taques l'únic que cal fer és posar una capa de sal per sobre, enrotllar la catifa i deixar-la així durant unes hores. Després es desenrotlla per aspirar les restes de sal.

2. Aigua oxigenada

Un truc si la taca encara és humida, consisteix a aplicar per sobre una mica d'aigua oxigenada o simplement aigua amb gas. Deixa-ho actuar sense fregar i eixuga-ho tot posant a sobre un paper de cuina absorbent o un drap. És molt important netejar les taques de la catifa des de la vora cap a l'interior per evitar que es facin més grans.

3. Vinagre blanc

Quan es tracta de netejar catifes, el vinagre blanc es converteix en un dels millors trucs per a les cases on viuen nens o mascotes que sempre estan en contacte amb els teixits. Tot i que el vinagre té olor quan està mullat, en assecar-se resulta inodor pel que és perfecte per a persones que pateixen asma o siguin sensibles a les fragàncies dels productes de neteja. A causa de la seva qualitat àcida, abans d'usar-lo per netejar catifes cal diluir amb una mica d'aigua per evitar danyar els teixits a tractar.