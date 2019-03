Operació contra la corrupció sobre els fons europeus a la Seu d´Urgell

Agents de la Guàrdia Civil han entrat aquest dijous a l'Ajuntament de La Seu d'Urgell i a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que la causa està oberta contra quatre persones relacionades amb el consistori pels delictes de prevaricació, malversació, contra l'administració pública, frau contractual, frau de subvencions i negociacions prohibides a funcionaris. Segons ha sabut l'ACN, la investigació està relacionada amb subvencions de la UE, fons Leader i Feder, que no s'haurien destinat al motiu pel qual es van donar. També hi hauria concessions d'obres sense els contractes corresponents. L'actuació parteix d'una querella de fiscalia, que va rebre una denúncia i va investigar el cas durant sis mesos. Els agents han requisat alguns telèfons mòbils, entre ells el de l'alcalde, Albert Batalla.

Els agents han fet sortir tots els treballadors del consistori excepte el primer tinent d'alcaldia, Jesús Fierro, la interventora, els informàtics i el secretari municipal. També hi ha una administrativa, un advocat i el secretari de HIULS, el patronat d'Habitatge i Urbanisme de La Seu.

La Guàrdia Civil ha requisat alguns telèfons mòbils d'alguns treballadors, entre ells el de l'alcalde, Albert Batalla, i han demanat contrasenyes de correu electrònic. Batalla s'ha personat per iniciativa pròpia. No hi ha cap persona detinguda, han indicat fonts municipals. Els agents estan bolcant la informació dels ordinadors.

Porta el cas el jutjat d'instrucció número 2 de La Seu d'Urgell, que va obrir el procediment el 26 de març arran d'una querella presentada per fiscalia. El mateix dia ja es va demanar i acordar l'entrada i registre al consistori per buscar la documentació necessària per al procediment. Encara no hi ha data perquè declarin els querellats.

A la porta de l'Ajuntament hi ha tres furgonetes de la Guàrdia Civil estacionades mentre els agents actuen a dins.

Pel que fa a la seu del Consell Comarcal, fonts coneixedores han explicat que hi ha una quinzena de treballadors que durant una estona no han pogut sortir de l'edifici.