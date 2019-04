El Parlament reclama a Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions

El Parlament ha aprovat la moció del grup PSC-Units que reclama al president de la Generalitat, Quim Torra, que "de manera immediata se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions". Aquest punt del text ha estat aprovat amb els vots dels socialistes, Cs, comuns i PPC. JxCat i ERC hi han votat en contra mentre que els quatre diputats de la CUP no han participat de la votació tot i estar a l'hemicicle. El resultat ha estat molt ajustat de 62 vots a favor i 61 en contra. La majoria de JxCat i ERC hauria tombat la moció si no fos perquè els quatre diputats de JxCat processats no voten perquè no estan d'acord en la designació del vot i perquè tampoc ha votat el diputat d'ERC Toni Comín, que no està suspès.