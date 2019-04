May demana a la UE un segon ajornament del Brexit fins al 30 de juny

La primera ministra britànica Theresa May ha demanat a la Unió Europea un segon ajornament del Brexit fins al 30 de juny. En una carta oficial al president del Consell Europeu, on seuen els caps d'estat i de govern de la UE, la líder tory ha proposat "acordar un calendari" "permeti al Regne Unit sortir del bloc abans del 23 de maig" si el parlament ratifica a temps de l'Acord de Retirada. May està mantenint converses amb el líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, per intentar pactar un acord sobre el Brexit i superar l'actual "impàs". Per la seva banda, el president del Consell Europeu, Donald Tusk té la intenció de proposar als 27 governs de la UE que concedeixin una pròrroga "flexible" de 12 mesos a Londres amb la possibilitat d'escurçar-la si el parlament britànic aprova l'Acord de Retirada abans, segons ha publicat la BBC.

Segons va assegurar el president de la Comissió Europea Jean-Claude Juncker dimecres, la Unió Europea està disposada a concedir aquesta segona pròrroga del Brexit si el parlament britànic aprova l'acord de sortida abans del 12 d'abril, però els líders europeus hauran de decidir a la cimera extraordinària del pròxim dimecres fins quan i en quines condicions l'atorguen.



Primera pròrroga

La primera data per a la sortida del Regne Unit estava fixada per al 29 de març però la setmana abans, davant la negativa de la Cambra dels Comuns a ratificar l'acord pactat per May, la líder tory va demanar un ajornament curt que li permetés intentar un altre cop aconseguir una majoria favorable. Els 27 van concedir a May una pròrroga fins al 22 de maig si els diputats britànics aprovaven l'acord abans del 29 de març, però en cas contrari, l'ajornament seria només fins al 12 d'abril.

El parlament britànic no va donar el seu vistiplau abans del 29 de març i, per tant, la data actual prevista per la sortida dels britànics és el 12 d'abril.



Eleccions europees

Des de Brussel·les s'havia alertat a Londres dels problemes legals relacionats amb la celebració de les eleccions europees si el Regne Unit continuava a la UE més enllà de l'abril i no tenia intenció de participar-hi.

Així, May ha proposat en la seva carta que si el parlament britànic aprova l'Acord de Retirada abans del 23 de maig, Londres "cancel·larà les eleccions europees". Tanmateix, si veu que això "no és possible" el govern de May s'ha compromès a "fer les preparacions necessàries per celebrar-les".