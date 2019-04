Tres gironins s'han assessorat per poder morir dignament amb fàrmacs il·legals

La falta d'un marc legal que despenalitzi l'eutanàsia ha portat tres malalts terminals de les comarques gironines a demanar informació sobre com posar fi a la seva vida. Estan afectats per malalties neurodegeneratives que no tenen cura, i han acudit a l'associació Dret a Morir Dignament (DMD) en les darreres setmanes per saber com obtenir els fàrmacs necessaris per «deixar de patir», explica la representant de l'entitat a Girona, Cristina Vallès.

Des de l'entitat els recomanen fer el Document de Voluntats Anticipades, que permet decidir quines accions han de practicar els metges un cop arriben a un estat avançat de la malaltia. El problema, però, ve en persones que no es poden valdre per elles mateixes. En aquests casos, DMD assessora els malalts que demanen informació sobre el còctel de medicaments il·legals necessaris per morir dignament. Vallès deixa clar que treballen sempre «dins de la legalitat». «Només informem perquè algunes pàgines d'internet no són segures i es poden trobar amb enganyifes», assenyala.

L'entitat reconeix que es tracta de productes «il·legals», però que buscant en llocs concrets de la xarxa es poden comprar. Per això considera «hipòcrita» l'actitud del govern de torn, que no legalitza l'eutanàsia. Vallès veu «indignant» que hagin de passar per aquest «tràngol». «No en tenen prou amb la malaltia que a sobre han d'haver de moure's en espais il·legals», lamenta.

Recorda que en països on l'eutanàsia és legal com Bèlgica, el nombre de morts que ho sol·liciten és d'un 2%. Vallès diu que si això es traslladés aquí, hi hauria 1.300 catalans l'any que moririen «estalviant-se el patiment».

Per ella, el cas de la María José Carrasco i el seu marit és «una greu anomalia» i un exemple de la necessitat de tenir una llei clara de l'eutanàsia. Vallès demana que els polítics «es posin les piles» i que tirin endavant la despenalització.