Actuació meritòria: Salvar la vida a un jove que es volia llançar des d'un pont

La celebració del Dia de les Esquadres també és sinònim de distincions. Ahir es van lliurar 103 felicitacions i 16 medalles a agents de policia o en reconeixement d'actuacions rellevants i meritòries realitzades durant l'any passat. I també a membres d'altres serveis d'emergència, entitats, entre d'altres. Però avui segueixen les Esquadres i es fan a diverses comissaries de la Regió. A la Jonquera per exemple, es distingirà uns agents de l'Àrea Regional de Trànist (ART) que pertanyen a Unitat de Borrassà que rebran una condecoració per haver salvat la vida d'un jove de 19 anys que es va intentar suïcidar saltant d'un pont a Figueres.

El caporal Òscar i l'agent Isaac avui rebran el reconeixement en un acte que es farà a la Jonquera. Ahir recordaven la seva experiència. L'Isaac va entrar a treballar en el torn de tarda i juntament amb un altre company van enfilar amb el cotxe patrulla cap a l'autopista AP-7 des de la sortida 4 en sentit França i «ens vam incorporar a l'autopista i vaig visualitzar el pont que creua la plataforma de les dues vies i vaig veure que hi havia un jove a la part exterior de la tanca que es volia llançar». La carretera, recorda, anava molt carregada però no van dubtar ni un moment a «aturar la furgoneta al mig de l'autopista i jo vaig anar immediatament a desviar el trànsit».

Mentre això succeïa, el seu company va intentar calmar el jove i, ràpidament, van arribar a donar-los suport altres efectius. Entre aquests hi havia el caporal Òscar. Ell i el company de l'Isaac van pujar al pont i, per fer-ho, recorda, van «haver de saltar la tanca de protecció». En aquell moment, va ser clau la sang freda dels policies per «guanyar-se la confiança del jove» i gràcies a això, diu el caporal, van aconseguir arribar al «problema» que l'havia portat a fer allò, que era de caire familiar. Per treure-li la intenció de matar-se, l'Òscar relata que van intentar desviar-li el tema fins que finalment es van poder anar acostant i, finalment, el van poder treure d'allà. Com que era un cas de coaccions per part del pare i també maltractament, l'agent Isaac i el seu company van acabar informant dels fets als companys de Figueres que van seguir el curs del cas. L'Isaac recorda que aquell dia va tornar de la feina amb una situació de pau interior. El caporal recorda que en l'especialitat de trànsit es troben amb «gent ferida i que a vegades, per sort, se'n surt».