Aquí pots comprar el millor pa de Catalunya

El pa és un dels aliments més consumits, i els consumidors són cada vegada més exigents amb el producte final. En els últims anys, han sorgit molts forns d'autor i les fleques de tota la vida viuen un moment dolç. Una de les entitats que promou el pa qualitat és Panàtics, que reconeix els professionals que busquen l'excel·lència a l'hora d'aconseguir el millor pa. Aquesta associació organitza cada any, la coneguda com a "Ruta del bon pa", que ja ha passat per les quatre capitals catalanes a la recerca dels millors flequers. Segons el jurat de la ruta, aquests són els millors forners de Catalunya:



Felip/Toni Abadal · Forn Cabrianes (Manresa, Barcelona)

Tomàs Aguera Forn · La Torta de Tortellà (Tortellà, Girona)

Martí Alemany · Forn de La Rambla (Vilanova i la Geltrú, Barcelona)

Enric Badia · Forn Elias (Barcelona)

Josep Miquel Bafaluy · Forn Codina (Vilaller, Lleida)

Josep Baltà · Forn Baltà (Barcelona)

Anna Bellsolà · Baluard (Barcelona)

Andreu Bertran · Forn Mistral (Barcelona)

Josep Bou · Pans Bou (Barcelona)

Roger Canela · PaPanBread (Lleida)

Francesc Casamitjana · Forn Montserrat (Barcelona)

Ramon Cendon · Forn Ninot (Sant Antoni de Vilamajor, Barcelona)

Xavier Corcelles · Forn Providencia (Barcelona)

Adam Corominas · Forn Can Corominas (Santa Coloma de Farners)

Tonatiuh Cortés · Cloud Street Bakery (Barcelona)

Pere Costa · Forn de La Lola (Barcelona)

Georgina Crespo · Fleca Balmes (Barcelona)

Cristina Davins · Forns Enrich (Sitges, Barcelona)

Ramon de la Fuente · Forn de Pa i Pastisseria Huguet (Reus, Tarragona)

Salvador del Cerro · Forn Sant Tirs (Barcelona)

Emili Feliu Forn · Sant Josep (Barcelona)

Gemma Fortino · Forn Fortino (Barcelona)

Gerard Gil · Forn Gil (Barcelona)

Jose Ginebra · Forn Ginebra (Barcelona)

Josep González · La Forneria (Barcelona)

Mònica Gregori · L'Obrador dels 15 (Barcelona)

Gerard Griñó · Cal Tullet (L'Espluga de Francolí, Tarragona)

Miquel Guich · Forn del Passeig (Barcelona)

David Hernández · Elias Boulanger (Vilassar, Barcelona)

David Hoyos · Crustó (Barcelona)

Albert Iglesias · Al nostre Pa (Barcelona)

Joaquín Jiménez · Forn Noé (Mataró, Barcelona)

Daniel Jordà · Panes Creativos (Barcelona)

Roberto Juan Jaime · Forn del Barri (Barcelona)

Manuel Lozano · The Forner. Pa i Coca Naturals (Barcelona)

Ester Martí · Forn de Pa Cal Castellets (Cervera, Lleida)

Esteban Miralles · Forn Miralles (Cornellà, Barcelona)

Josep Antoni Moreno · Cal Fonte (Sant Martí de Maldà, Lleida)

Jordi Morera · L'Espiga d'Or (Vilanova i la Geltrú, Barcelona)

Emilio Ojeda · Panadería Luna (Sant Joan Despí, Barcelona)

Marc Padró · Forn Padró (Barcelona)

Xavier / Tomàs Pàmies Sistaré · Forn Sistaré (Reus, Tarragona)

Jordi Parareda · Fleca Pastisseria Gibrat Parareda (Llers, Girona)

Jordi Porterías · El Llonguet de Perelada (Perelada, Girona)

Xavier Puiggròs · Forn Puiggròs (Barcelona)

Jesús Querol · Forn de Pa Ronyó (Torregrossa, Lleida)

Roser Quesada · Forn i Pastisseria El Recó (Granollers, Barcelona)

Josep Anton Ribas · Cruixent (Barcelona)

Ernest Righetti · Righetti Forners (Gavà, Barcelona)

David Roca · Forn Barberà (Barberà del Vallès, Barcelona)

Miquel Saborit · Mèskpa / Sabors (Manlleu, Barcelona)

Mercè Sampietro · Gallete & Pastim (Barcelona)

Pere Sellarès · Cal Moliné (Berga, Barcelona)

Conrad Serra · Pa Serra (Barcelona)

Yoann Simonte · La Fabrique (Barcelona)

Jordi Suñé · Forn Esplugues (Barcelona)

Adam Tubau · Forn Tubau (Casserres, Barcelona)

Manel Turull · Forn Turull (Terrassa, Barcelona)

Ester / Meritxell Ventura · L'Espiga d'Or (Caldes de Montbuí, Barcelona)

Àngel Zamora · Forn La Fogaina (Les Preses, Girona)

Francesc Massana · Can Massana (Cornellà, Barcelona)

Jordi Jordà · Forn La Trinitat (Barcelona)

Cinc fleques de Girona

El Forn La Torta de Tortellà, la Fleca Pastisseria Gibrat Parareda (Llers), el forn Llonguet de Perelada (Perelada), el Forn La Fogaina (Les Preses), i el Forn Can Corominas (Santa Coloma de Farners) són les cinc fleques gironines que formen part de la llista.

Fa uns dies, la ruta del bon pa va passar per Girona, on diversos flequers van presentar el seu producte al jurat de la Ruta del Bon Pa.

Aquí pots consultar les millors fleques de 2018 segons Panàtics