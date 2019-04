Neix Palazzo Woman: nou model de boutique

Fashion is passion. Així de taxativa s'expressa Trees Dijkman -pronunciat com Teresa-, respecte al seu concepte de moda pioner a Holanda i que ara ha importat a Girona. I és que després de molts anys de trajectòria professional a Groningen, on compta amb 3 botigues de roba per dona molt particulars, fa una setmana va tenir lloc la inauguració del Palazzo Woman gironí al carrer de les Ballesteries 15, en ple cor del Barri Vell.

El nom de l'establiment és la primera referència clara de la filosofia de Dijkman: «volem que la gent es senti cuidada i feliç, que venir aquí sigui com celebrar una petita festa», expressa la propietària. Entrar en aquesta antiga tapisseria reformada en una autèntica boutique ha de ser, en definitiva, com endinsar-se en un palau on més enllà de trobar roba adequada a tot tipus d'ocasions, també es sentirà part d'una experiència completa gràcies al servei de cafeteria que ofereixen al client. Es tracta d'un concepte de boutique pionera a Holanda, que tot i comptar amb pocs anys de vida ja té competidors. «Això és perquè a la gent li agrada i funciona», sosté.

Tot i que no ha pogut importar la totalitat del seu palazzo a Girona, ja que a Holanda les botigues també inclouen servei de perruqueria i el servei de menjar és obert a tothom, l'essència és la mateixa i està adaptada a les circumstàncies de la ciutat. «A la gent li agrada sentir-se cuidat, el nostre principal objectiu és que tothom que entri surti amb un somriure a la cara», insisteix Trees. Els negres i els blaus foscos són alguns dels colors bàsics que mai falten a les col·leccions de l'establiment, i que es renoven cada dues setmanes, segons explica Mariana Pignocchi, mà dreta de la propietària. De fet, el que canvia són detalls dels models, però mantenint patrons bàsics. Al final, s'aconsegueix vestir sempre roba única que agrada tant a joves com a dones de totes les edats.

El seu principal diferencial es troba al teixit, ja que és apte per viatjar i no s'arruga. «Una clienta em deia l'altre dia que encara no s'havia tret la roba que s'havia comprat perquè és molt còmoda», recorda l'empresària. Remenar d'entre les diferents peces que ofereix la botiga és tota una experiència, ja que tot i que només s'estigui interessat en una peça concreta, Trees i Mariana s'encarreguen de completar el model fins a l'últim detall, sense oblidar ni el calçat ni els accessoris.

«No hi ha cap compromís de compra, el que volem és que la dona vegi tot el model, sàpiga com treure el màxim profit del que busca i es senti ben assessorada», apunta Mariana. El disseny va a càrrec de l'Studio Anneloes, a Amsterdam, on Dijkman viatja cada dues setmanes per crear conjuntament els models. El teixit es confecciona a Milà, i la fàbrica és a Polònia. «Tot està fet a Europa. Treballem amb roba honesta», subratlla la propietària.

L'experiència de Dijkman al món de la moda, i concretament a roba esportiva i fashion, es remunta a més de 30 anys enrere, quan tenia 17 anys, i és una ferma defensora de l'autoaprenentatge. Segons afirma, «la moda no es pot estudiar, t'ha de sortir del cor», expressa.



La Girona holandesa

L'empresa familiar Palazzo Woman va néixer fa 6 anys a Groningen,una ciutat holandesa que segons Trees és «igual que Girona», tant pel que fa a l'actitud de la gent com pels seus costums. Concretament es va enamorar del veïnat del Barri Vell, i del seu carrer Ballesteries.

Així s'explica que el primer Palazzo de l'estat s'obrís aquí i no a Barcelona, on Dijkman vivia i on havia previst estendre inicialment el seu concepte de moda. Tot i així, no descarta arribar a Barcelona en un futur, tot i que per ara la seva prioritat és establir-se a Girona i acostar als gironins al seu establiment.

«Els turistes sempre són benvinguts, però nosaltres volem acostar-nos als habitants de la ciutat i que es facin seva la botiga», puntualitza Pignocchi. És per això que a l'hora de buscar local van decidir allunyar-se del teixit comercial concentrat a l'altra banda del riu per endinsar-se en els carrers estrets del centre històric. «Aquest veïnat és ple de gent amb idees i botigues noves. Ens hi sentim molt a gust i creiem que en aquest barri ens podem diferenciar de la resta», resol Dijkman.

Palazzo Woman s'ha acabat rendint a la ciutat per embellir, «encara més», The best street of Girona.