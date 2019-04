Així ha estat l'estrena de la 8a temporada de Joc de Trons

Aquest dilluns 15 de abril HBO va estrenar l'esperat primer capítol de la 8a i última temporada de 'Joc de Trons'

(Aquesta notícia conté SPOILERS

L'estrena ha estat marcat pel retrobament dels principals personatges de la sèrie i per una revelació important.

Daenerys, Jon i el seu exèrcit de immaculats han arribat al Nord i la seva rebuda ha estat d'allò més fred. Arya i Sansa desconfien de la parella, especialment de la Mare de Dracs. Molt més especial i càlid va ser el retrobament de Bran i Jon, qui li presenta al seu germà a Daenerys. Ell adverteix: El Mur ha caigut i no hi ha temps a perdre. Sansa i Tyrion també es van tornar a veure les cares. No es veien des de la mort de Joffrey.

Tyrion els assegura que ara també compten amb l'exèrcit dels Lannister però Sansa té la intuïció que Cersei no cedirà mai i li preocupa també com donaran de menjar al major exèrcit mai vist i especialment als dracs.

Mentrestant, Cersei des Desembarcament del Rei coneix que els caminants blancs han creuat el Mur i veu l'arribada de la Companyia Daurada que porta Euron per servir-la en la batalla. A canvi, ell li demana una nit al costat, ella es resisteix, però finalment sucumbeix. Euron pretén "fer-li un príncep", encara que tot apunta que ja és massa tard.

De tornada a Invernalia, els problemes amb la desconfiança cap als Stark continua, el mateix que el romanç entre Jon i Daenerys. Tots dos pugen sobre els dracs i fan un viatge "romàntic". A Jon li costa, però finalment aconsegueix volar amb ells.

Després de gaudir d'una 'lluna de mel' amb Daenerys, Jon descobreix qui és en realitat: Aegon Targaryen, fill de Lyanna Stark i Rhaegar Targaryen, i que és l'hereu del Tron de Ferro, aquest pel qual es baralla la seva estimada Daenerys.

Poc després arriba a Invernalia un cavaller encaputxat. És Jaime Lannister, que es retroba amb Bran Stark, el nen a qui va tirar per la torre en el primer capítol de la sèrie.