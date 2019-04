El 75% dels vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana

El 75% dels vehicles que van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona per les vacances de Setmana Santa ja han tornat, fins als 418.000, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Un dels punts de la xarxa viària catalana que han presentat més complicacions han estat l'AP-7 a Castellet i la Gornal, on un accident amb vuit vehicles implicats al voltant de les dotze del migdia, ha arribat a causar fins a 25 quilòmetres de cua ja que a l'altura d'Altafulla s'hi han sumat les retencions causades per una avaria.

A les quatre de la tarda, però, les retencions s'havien reduït fins als sis quilòmetres. En el sinistre, han topat vuit vehicles per encalç, amb el resultat de 3 ferits lleus, segons el SEM. També s'han registrat deu quilòmetres de cues a l'A-2, a Esparreguera (Baix Llobregat), on han xocat tres vehicles, també per encalç, amb el balanç d'un ferit lleu i tres il·lesos.

També s'han produït retencions de cinc quilòmetres a la N-340, al seu pas pel Vendrell, i a l'A-2 a Òdena, amb un quilòmetre.Segons el Servei Català de Trànsit, no es preveuen complicacions de cara a aquesta tarda un cop ja ha tornat el 75% dels vehicles i fins al final de l''operació tornada', que acaba a les dotze de la nit. El mal temps d'aquests dies ha fet que els conductors hagin tornat de forma esglaonada a Barcelona i la seva àrea metropolitana i que molts altres aquest Dilluns de Pasqua no hagin fet un desplaçament d'un dia per anar a fer la mona fora de la capital.