Tots els actes de les Fires i Festes de la Santa Creu el dissabte 27

19è Trofeu Memorial Albalate de Judo

De 9.00 a 12.00 h, Poliesportiu Municipal Roser Llop

Campionats de judo infantil, cadet i juvenil.

Organitza: Gimnàs Savas

Campionat de Taekwondo

De 10.00 a 13.00 h, Escola Kang

Campionat de Pumse i Twio Chagui en diverses categories.

Organitza: Escola Kang de Figueres

VI Jornada de Portes Obertes del Parc de Bombers de Figueres

De 10.00 a 14.00 h, Parc de bombers de Figueres

Tirolines, túnels de fum, tallers de dibuix... en la VI jornada de presentació

de les tasques dels bombers, amb la col·laboració de Creu Roja, SEM, Mossos

d'Esquadra i Policia Local.

Organitza: Associació Esportiva i Cultural Parc de Bombers de Figueres

Descoberta guiada de les Basses del Terrisser

10.00 h, Aparcament del mirador del castell de Sant Ferran

Visita guiada per descobrir l'interès natural, històric i paisatgístic d'aquesta zona, a

càrrec del biòleg Josep Maria Dacosta. Cal portar roba i calçat adequats per

caminar.

Organitza: Ajuntament de Figueres

Inauguració Exposició

12.00 h, Museu de l'Empordà

El país dels cuiners. De Ca la Teta a elBulli.

Organitza: Museu de l'Empordà / Ajuntament de Figueres

Sardanes

12.00 h, Plaça de l'Ajuntament

Amb l'Orquestra Internacional Maravella.

34è Trofeu Ciutat de Figueres de Judo

12.00 h, Poliesportiu Municipal Roser Llop

Amb la participació de setze centres de judo escolar i formatiu.

Organitza: Gimnàs Savas

III Torneig d'escacs i Fires de la Santa Creu

16.00 h, Rambla

Torneig absolut, sub-12, sub-10 i sub-8, en mode cinc minuts i finish.

Organitza: Club Escacs Alt Empordà

Mostra d'activitats

17.00 h, Rambla Nova

Les activitats surten al carrer! Celebra el Dia de la Dansa amb Ballet Figueres

i alhora gaudeix de la jornada de Retrogaming a càrrec d'El Gato Vader, entre

d'altres.

Organitza: Associació de Veïns del Rally Sud

Concert

17.00 h, Envelat plaça de Catalunya

Amb l'Orquestra Internacional Maravella.

Plantada de Gegants i Cercavila

17.00 h, Plaça de l'Escorxador

Plantada de gegants, capgrossos i altres figures de la ciutat.

Recorregut: plaça de l'Escorxador, carrers de Monturiol i de Girona i plaça de

l'Ajuntament.

Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

Ball de Seguici

17.30 h, Plaça de l'Ajuntament

Amb gegants, capgrossos i altres figures de la ciutat i l'acompanyament musical

dels Ministrers de la Santa Creu.

Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

Pregó

18.00 h, Plaça de l'Ajuntament

Comença la Festa

19.00 h, Plaça de l'Ajuntament

Amb Xaranga Damm-er.

«XUPINASSU»

19.30 h, El Cafetó (pujada de l'Església, 4)

Setè «xupinassu alternatiu» que dona el tret de sortida de les Fires i Festes de la

Santa Creu.

Organitza: El Cafetó

Ball

19.00 h, Envelat plaça de Catalunya

Amb l'Orquestra Internacional Maravella.

VESTIM LA MONTURIOLA

20.00 h, Placeta baixa de la Rambla

Com cada any, els Merlots vestiran la Monturiola amb camisa lila, faixa

i mocador.

Organitza: Colla Castellera de Figueres

Concert de Fires

21.00 h, Auditori Caputxins

A càrrec de l'Orquestra Versatile del Casino Menestral Figuerenc.

Cal recollir les invitacions a la consergeria del Casino Menestral Figuerenc.

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Concert

23.30 h, Envelat plaça de Catalunya

Sirex & Mustang. El rock i el pop dels seixanta tornen amb dos dels grups amb més èxit d'aquells anys al nostre país. Els grans temes de Sirex i Mustang

en directe, en un concert històric.

Embarraca't

A partir de les 23.00 h

SAU30

Projecte per commemorar els trenta anys del grup que van liderar Pep Sala i Carles Sabater. Als músics habituals de la banda, s'hi ha afegit el cantant mataroní Jonathan Argu?elles. Grans e?xits com És inu?til continuar, Tren de mitjanit o Boig per tu aguanten perfectament el pas del temps, conviden a fer un viatge als anys noranta i permeten establir lligams entre generacions.

HIJAS DE LA KUMBIA

Les valencianes Maca i Ale són Las Hijas de la Cumbia. La seva selecció de cançons per crear atmosferes i amb una clara intenció de fer ballar aporta ritmes calents i bones vibracions.

Caseta de la Casa Cultural d'Andalusia de l'Alt Empordà

21.00 h Inauguració

22.30 h Actuació dels diferents grups de l'entitat, dirigits per Pilar Sánchez

23.00 h Concert del grup Rumba Tramuntana

A continuació, música amb DJ Alain de l'entitat