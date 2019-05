75 anys al servei de la salut

2019 és un any molt especial per a la salut. Aquest any el Grupo Cofares compleix 75 anys. Aquesta trajectòria ha servit a la cooperativa per consolidar l'èxit de la seva proposta de valor. Al llarg dels anys la distribució farmacèutica ha evolucionat enormement des de la seva funció originària de proveir i subministrar medicaments.

L'actual escenari sociosanitari, marcat per un progressiu envelliment i augment de les malalties cròniques, o la irrupció de les noves tecnologies, està propiciant una profunda transformació de la farmàcia.

En aquest context i amb l'objectiu de donar resposta a les noves necessitats i responsabilitats de les farmàcies, el Grupo Cofares ha dissenyat un pla estratègic per als propers anys que promourà la transformació del negoci. Aquesta evolució té com a prioritats reforçar el creixement i la solidesa de la companyia, apostar per la digitalització i per la diversificació d'activitats.

El president del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, assegura: "Com a cooperativa de capital 100% farmacèutic, Grupo Cofares s'ha mantingut ferm al llarg dels seus 75 anys en el seu objectiu de donar suport al màxim a l'oficina de farmàcia i defensar el model farmacèutic espanyol, pilar fonamental del nostre gran sistema sanitari".



Líder en el sector



El Grupo Cofares és la cooperativa líder en distribució farmacèutica a Espanya i cinquena d'àmbit europeu. Actualment és la compa­nyia de distribució sanitària més gran del nostre país amb una facturació que arriba als 3.300 milions d'euros i 11.100 farmàcies associades i 6.000 més que operen com a clients. La companyia va sorgir amb la intencionalitat de posar-se al servei de les farmàcies i crear relacions que beneficiïn tant laboratoris com proveïdors.

Després de 75 anys de treball, el grup compta amb una quota de mercat propera al 27% que arriba en algunes províncies com Albacete, Segòvia, Guadalajara o Madrid, fins al 60%. La companyia té en la seva estratègia un fort compromís amb la farmàcia rural. De fet, com a distribuïdor farmacèutic a Espanya arriba a més del 75% de la població. "La nostra aposta per la capil·laritat porta intrínsec el nostre compromís amb la farmàcia rural. Perquè la farmàcia rural és, al nostre entendre, un actor imprescindible en l'actual model sanitari i de distribució", assegura Eduardo Pastor.

En el seu esforç per posar en marxa una xarxa logística capaç d'abastir tot el territori, el grup compta amb 35 magatzems i 7 plataformes logístiques distribuïts en tot el territori dels que parteixen 835 rutes que recorren 56 milions de quilòmetres a l'any.



Un recorregut per la distribució farmacèutica

La distribuïdora farmacèutica, fundada el 1944, ha apostat des dels seus inicis per proporcionar als seus socis una àmplia gamma de serveis integrals i d'alt valor afegit enfocats a millorar la rendibilitat i la gestió de les oficines de farmàcies i de la relació del farmacèutic amb l'usuari.

Entre 1950 i 1980, Cofares va introduir eines de gestió de serveis a l'oficina de farmàcia, a més de ser pionera en la incorporació de la robòtica i l'automatització de processos. Des de 1985 la companyia va començar una dinàmica d'expansió, que el va portar a aconseguir els 6.000 socis en 1988 i superar una facturació de 100.000 milions de pessetes en 1990.

L'any 2000 va néixer Fundación Cofares per unir totes les activitats de responsabilitat social corporativa i implicar el sector en obres socials. Aquest mateix any es va incorporar al grup la filial internacional OMFE, encarregada de garantir l'accés als medicaments a tot el món. Cal assenyalar, que també fa deu anys es va posar en marxa l'Instituto Formación Cofares (IFC), compromès amb la formació professional i empresarial del farmacèutic.

En els últims anys, la distribuïdora farmacèutica ha seguit ampliant els seus serveis integrals per a la farmàcia amb el centre d'atenció telefònica Cofares Responde (2003), Cofares Servicios (2006) o les eines digitals Globalpharma i Destino Salud. També ha reafirmat la seva aposta per millorar la seva xarxa logística a totes les àrees gràfiques amb nous magatzems, rutes i instal·lacions logístiques amb les últimes tecnologies com el magatzem de Profarco a Marchamalo (Guadalajara), la plataforma Farmavenix o els nous magatzems a Ciudad Real, Algesires i Mallorca, entre d'altres.



Celebrant la salut



Amb l'objectiu de celebrar al costat dels seus socis i tot el sector una data tan assenyalada, la distribuïdora farmacèutica ha organitzat diferents activitats, entre les quals figuren xerrades amb diferents personalitats en diverses ciutats, sessions perquè joves farmacèutics aportin la seva visió, una cursa solidària en col·laboració amb l'ONG Inspiring Girls, l'organització del Cicle de Cinema i Salut al costat de l'Instituto de Formación Cofares, un curs d'estiu amb la Universitat Complutense sobre nutrició i esport o la convocatòria d'uns premis per a farmàcies. El programa d'activitats es pot trobar a la pàgina web www.cofares.es al costat de contingut addicional contextualitzat en el marc de la celebració.