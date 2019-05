Disset propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Girona, Temps de Flors al centre de Girona

De l'11 al 19 de maig, durant tot el dia

La 64a edició del festival Girona, el que va començar sent un petit esdeveniment que es va celebrar al Saló de Descans de l'ajuntament el 1954, ara s'ha convertit en un festival internacional que acull gent d'arreu del món. Girona es converteix en una ciutat florida plena d'actes i exposicions. Consulta tota la informació sobre Girona, temps de flors al nostre especial Temps de Flors.

Festival A Capella

De l'11 al 19 de maig

Coincidint amb l'arrencada de Temps de Flors, Girona acull a partir de dissabte la vuitena edició del festival A Cappella, que s'allargarà fins al 19 de maig. Els nord-americans Six Appeal (a la imatge) seran els encarregats d'obrir la programació d'enguany, amb una actuació que tindrà lloc el mateix dissabte, a 2/4 de 9 del vespre, a l'Auditori de Girona. Per a aquesta primera jornada, també destaquen els austríacs Beat Poetry Club, que oferiran un recital gratuït, a les 6 de la tarda, a l'escenari situat a la plaça Independència. Els britànics Vadé seran els protagonistes, en aquest mateix espai, del concert gratuït que se celebrarà diumenge a les 6 de la tarda. Yes the Music!, Supervoices, Maimons, 4gami, Cromâtics, Beat Voices, In Crescendo i els francesos BeryWam completen la programació de la vuitena edició del festival de música.

Doremifa'n Flors a Calonge

Durant tot el dia

Els carrers del centre històric de Calonge s'engalanaran al llarg d'aquest cap de setmana. El Doremifa'n Flors obrirà les portes el dissabte a les 12 h, i es podran visitar els diferents espais durant tot el dissabte, fins al vespre i també durant tot el diumenge. Durant aquests dos dies, la música en viu també acompanyarà els visitants.

Espactacle familiar «Un món de dracs» al Teatre Municipal de Roses

12 h

Els dracs són uns éssers fantàstics, comuns a diferents cultures, que s'associen a diverses tradicions i que tenen diferents significats. Cavallers i princeses de tot el planeta s'han encarat amb un drac, a Catalunya, a Grècia, a Escandinàvia i, fins i tot, al Japó i a la Xina. L'Àurea i la Ginebra descobriran aquest món i un munt de dracs al públic.

La revolta dels Segadors a Santa Coloma de Farners

Durant tot el dia

Santa Coloma de Farners reviurà aquest cap de setmana el maig de 1640 amb la celebració d'una nova edició de la Festa de la Revolta. Durant tot el cap de setmana, a la plaça Farners, hi haurà un mercat d'artesans, campaments dels segadors, recreacions històriques, visites guiades teatralitzades, exposicions i animació.

Teatre «Made in» a la Sala La Planeta de Girona

20.30 h

Made in és un treball d'investigació nascut d'un procés acadèmic, a partir del qual l'autora i intèrpret ha aprofundit en aquestes preguntes sobre perti­nença i identitat, per crear un viatge ple de metàfores i poesia per diferents llenguatges i territoris. Es tracta d'una peça creada per Madelaine López, estudiant a l'Escola Universitària ERAM.

Les bruixes es deixen veure a La Fira Bruixa de Llers

Durant tot el dia

El municipi de Llers dedica el cap de setmana a les bruixes. La Fira Bruixa comptarà amb un seguit d'activitats per a totes les edats com tallers, espectacles de màgia, xerrades, balls de bruixes i bruixots, cercaviles, animació infantil i representacions teatrals. Tot per rendir homenatge a aquesta figura tant màgica com llegendària.

Marcel Tomàs i l'humor al Teatre de Salt

18 h

Per més que hi posi gràcia, la vida d'un comediant no sempre és fàcil. En aquest espectacle, Marcel Tomàs narra les peripècies d'un comediant que se'n va anar a Finlàndia a fer fortuna i va fracassar; va buscar parella i va fracassar; es va intentar fer capellà i va tornar a fracassar. Per sort, va acabar descobrint que la recompensa de tot plegat era fer riure al públic.

Un cap de setmana dedicat al mar a Palamós, Terra de Mar

Durant tot el dia

El festival Terra de Mar torna demà i diumenge a Palamós amb un ampli programa d'activitats per rememorar l'històric vincle de la localitat amb l'àmbit marítim.

Sant Joan de les Abadesses, Vila Gegantera

Durant tot el dia

Durant aquest cap de setmana, Sant Joan de les Abadesses serà l'epicentre gironí de les colles geganteres, celebrant la Vila gegantera Gironina. Un munt d'activitats amb els Gegants i les colles com a protagonistes ocuparan tot el cap de setmana, amb la Cercavila de capgrossos el dissabte i la de gegants el diumenge com a principals atractius.

Visita guiada «Coneix la ciutat ibèrica d'Ullastret» al MAC Ullastret

12 h

La ciutat ibèrica més gran de Catalunya ofereix una visita guiada per les ruïnes, i poder conèixer la vida quotidiana dels ibers a Ullastret: com vivien, com s'alimentaven, en què creien, etc.

La Fira del Pa a Castelló d'Empúries

Durant tot el dia

La Cooperativa Agrícola i l'Ecomuseu-Farinera de Castelló organitzen un cap de setmana dedicat al pa, amb fira agrícola, visites guiades, actuacions, jocs i gimcanes i moltes altres activitats per a tots els públics.

Marxa solidària «Oncolliga't en Marxa» a Blanes

10 h

La ciutat selvatana acull una nova edició de la Marxa Oncolliga, organitzada per la Fundació Oncolliga Blanes. Les inscripcions per a la cursa solidària es podran fer el dissabte, durant tot el dia, i el diumenge, a partir de 2/4 de 9 del matí. Tots els donatius van en benefici de la Fundació Oncolliga.

Drons'n'Roses a la Ciutadella de Roses

Durant tot el dia

Els amants dels Drons tenen una cita a la Ciutadella de Roses aquest cap de setmana. Hi haurà demostracions, i les World Drone Series, la competició munidal de drones on la selecció Catalana mesurarà la seva eficàcia davant França.

Sant Julià de Ramis Floreix

Durant tot el dia

La festa solidària «Sant Julià de Ramis Floreix» va néixer el 2015 amb la voluntat d'obrir l'escola Castellum al poble i ajudar a millorar-la. Durant el matí, hi ha un seguit d'activitats per a tots els públics que continuen amb una arrossada popular i les Quines a la tarda.

Trobada de Colles Castelleres Gironines a Banyoles

11:30 h

Uns 900 castellers es reuniran a la plaça de les Rodes de la capital del Pla de l'Estany amb motiu de la trobada de Colles Gironines, l'esdeveniment casteller més important de la demarcació. Comptarà amb la participació dels Marrecs de Salt, els Vailets de l'Empordà, els Xerrics d'Olot, els Exasperats de l'Estany, els Minyons de Santa Cristina i els castellers de les Gavarres. A la tarda, hi haurà concert de Germà Negre.

Festa Major de Ripoll

Durant tot el dia

La Festa Major de Sant Eudald arriba a Ripoll. Durant els 4 dies que dura, la capital del Ripollès s'omple d'activitats, balls, gegants, correfoc, sardanes i altres activitats. Per als més joves, el dissabte podran gaudir del concert d'Obeses, l'Orquestra Maribel i música amb Ernest Codina.