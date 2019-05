Setze idees per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Girona, Temps de Flors al centre de Girona

De l'11 al 19 de maig, durant tot el dia

La 64a edició del festival Girona, el que va començar sent un petit esdeveniment que es va celebrar al Saló de Descans de l'ajuntament el 1954, ara s'ha convertit en un festival internacional que acull gent d'arreu del món. Girona es converteix en una ciutat florida plena d'actes i exposicions. Consulta tota la informació sobre Girona, temps de flors al nostre especial Temps de Flors.

Six Appeal a l'Auditori de Girona dins el Festival A Cappella

20.30 h

Coincidint amb l'arrencada de Temps de Flors, Girona acull a partir de dissabte la vuitena edició del festival A Cappella, que s'allargarà fins al 19 de maig. Els nord-americans Six Appeal (a la imatge) seran els encarregats d'obrir la programació d'enguany, amb una actuació que tindrà lloc el mateix dissabte, a 2/4 de 9 del vespre, a l'Auditori de Girona. Per a aquesta primera jornada, també destaquen els austríacs Beat Poetry Club, que oferiran un recital gratuït, a les 6 de la tarda, a l'escenari situat a la plaça Independència. Els britànics Vadé seran els protagonistes, en aquest mateix espai, del concert gratuït que se celebrarà diumenge a les 6 de la tarda. Yes the Music!, Supervoices, Maimons, 4gami, Cromâtics, Beat Voices, In Crescendo i els francesos BeryWam completen la programació de la vuitena edició del festival de música.

Doremifa'n Flors a Calonge

Durant tot el dia

Els carrers del centre històric de Calonge s'engalanaran al llarg d'aquest cap de setmana. El Doremifa'n Flors obrirà les portes el dissabte a les 12 h, i es podran visitar els diferents espais durant tot el dissabte, fins al vespre i també durant tot el diumenge. Durant aquests dos dies, la música en viu també acompanyarà els visitants.

Dorian presenta disc a La Mirona de Salt

23 h

La banda barcelonina Dorian visita aquest dissabte La Mirona de Salt per presentar Justicia Universal, l'àlbum publicat l'any passat amb el qual recuperen l'essència electrònica. Aposten per la new wave i l'electrònica que sempre ha caracteritzat el seu so, la formació també repassarà himnes generacionals com A cualquier otra parte, entre d'altres.

Teatre «Muerte en el Nilo» a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

21 h

Muerte en el Nilo és un dels títols més famosos d'Agatha Christie. Durant unes vacances a Egipte, el detectiu Hèrcules Poirot coincideix amb Linnet i Simon, uns coneguts seus que estan de lluna de mel al país dels faraons. L'encant d'aquells dies es trenca quan un matí, durant un creuer pel Nil, Linnet apareix morta d'un tret al cap.

La revolta dels Segadors a Santa Coloma de Farners

Durant tot el dia

Santa Coloma de Farners reviurà aquest cap de setmana el maig de 1640 amb la celebració d'una nova edició de la Festa de la Revolta. Durant tot el cap de setmana, a la plaça Farners, hi haurà un mercat d'artesans, campaments dels segadors, recreacions històriques, visites guiades teatralitzades, exposicions i animació.

Teatre «Made in» a la Sala La Planeta de Girona

20.30 h

Made in és un treball d'investigació nascut d'un procés acadèmic, a partir del qual l'autora i intèrpret ha aprofundit en aquestes preguntes sobre perti­nença i identitat, per crear un viatge ple de metàfores i poesia per diferents llenguatges i territoris. Es tracta d'una peça creada per Madelaine López, estudiant a l'Escola Universitària ERAM.

Les bruixes es deixen veure a La Fira Bruixa de Llers

Durant tot el dia

El municipi de Llers dedica el cap de setmana a les bruixes. La Fira Bruixa comptarà amb un seguit d'activitats per a totes les edats com tallers, espectacles de màgia, xerrades, balls de bruixes i bruixots, cercaviles, animació infantil i representacions teatrals. Tot per rendir homenatge a aquesta figura tant màgica com llegendària.

Clara Peya al Teatre Municipal de Palafrugell

21.30 h

La pianista i compositora palafrugellenca Clara Peya presenta el seu nou treball Estómac a casa seva, dins el marc del Festival Ítaca, Cultura i Acció. Peya és una artista inclassificable, que coqueteja amb estils tan oposats com l'electrònica, el jazz, el pop o la música de cambra.

Un cap de setmana dedicat al mar a Palamós, Terra de Mar

Durant tot el dia

El festival Terra de Mar torna demà i diumenge a Palamós amb un ampli programa d'activitats per rememorar l'històric vincle de la localitat amb l'àmbit marítim.

Sant Joan de les Abadesses, Vila Gegantera

Durant tot el dia

Durant aquest cap de setmana, Sant Joan de les Abadesses serà l'epicentre gironí de les colles geganteres, celebrant la Vila gegantera Gironina. Un munt d'activitats amb els Gegants i les colles com a protagonistes ocuparan tot el cap de setmana, amb la Cercavila de capgrossos el dissabte i la de gegants el diumenge com a principals atractius.

La Fira del Pa a Castelló d'Empúries

Durant tot el dia

La Cooperativa Agrícola i l'Ecomuseu-Farinera de Castelló organitzen un cap de setmana dedicat al pa, amb fira agrícola, visites guiades, actuacions, jocs i gimcanes i moltes altres activitats per a tots els públics.

Jornada de Cultura Popular del Baix Empordà a La Bisbal d'Empordà

Durant tot el dia

La cultura tradicional i popular del Baix Empordà celebra la seva primera Jornada a La Bisbal, aquest dissabte. Gegants, castellers, balls tradicionals, sardanes, cant corals. batucada i espectacle de foc son alguns dels actes que s'hi celebren.

Drons'n'Roses a la Ciutadella de Roses

Durant tot el dia

Els amants dels Drons tenen una cita a la Ciutadella de Roses aquest cap de setmana. Hi haurà demostracions, i les World Drone Series, la competició munidal de drones on la selecció Catalana mesurarà la seva eficàcia davant França.

Fòrum Cerveser a la plaça del Mig d'Olot

Durant tot el dia

En aquest fòrum que se celebra a Olot, es podrà tastar la cervesa artesana i els productes locals i catalans. També hi haurà xerrades formatives sobre la producció de cervesa i la possibilitat de conversar amb productors cervesers. A més, hi haurà altres activitats com tallers i concerts.

Festa Major de Ripoll

Del 10 al 13 de maig, durant tot el dia

La Festa Major de Sant Eudald arriba a Ripoll. Durant els 4 dies que dura, la capital del Ripollès s'omple d'activitats, balls, gegants, correfoc, sardanes i altres activitats. Per als més joves, el dissabte podran gaudir del concert d'Obeses, l'Orquestra Maribel i música amb Ernest Codina.