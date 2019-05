Netegen el compte d'un familiar quan s'estava morint

La Fiscalia del Principat d'Astúries sol·licita la condemna de tres acusats de buidar el compte bancari d'un familiar de dos d'ells en els dies immediatament anteriors i posteriors a la seva mort.

El ministeri fiscal sosté que, de forma continuada i prèviament d'acord, els acusats, sabent que un germà d'una de les acusades i oncle d'un altre dels acusats estava ja greument malalt, es van fer amb la seva targeta bancària i el seu número pin i van extreure del seu compte 11.000 euros en diferents dates, corresponents als dies immediatament anteriors i posteriors a la mort de l'home, el dia 19 d'octubre del 2016.

En aquest moment els acusats van deixar el compte de l'home en 8,29 euros, esperant que cobrés la pensió del mes d'octubre per fer noves retirades d'efectiu, en concret, 2.000 euros més. D'aquesta manera els acusats van acabar deixant el compte del perjudicat amb tan sols 157,49 €.

A més, dos dels acusats, en data indeterminada però en qualsevol cas anterior a la defunció de l'home, sense coneixement ni consentiment d'aquest, van incorporar al seu patrimoni dos vehicles seus i amb un valor superior als 400 euros, procedint en la data de la seva mort, amb la finalitat de frustrar els drets successoris dels hereus, a realitzar dues operacions de canvi de titularitat dels vehicles en favor tots dos de la germana. Per a això es van valer en tots dos casos d'una signatura falsa del moribund, estampada per una tercera persona no identificada, per encàrrec directe dels acusats.

El mort tenia un fill, que reclama

El fiscal sol·licita que es condemni a la germana a 3 anys de presó; i al nebot i l'altre acusat, a cada un, a un total de 6 anys i 6 mesos de presó i multa de 4.050 euros. En concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal sol·licita que els acusats indemnitzin de forma conjunta i solidària al fill del mort en 11.000 euros. Hauran de tornar a més els cotxes.