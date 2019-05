Segueix desaparegut el pescador vist per últim cop dimecres a la zona del Far de Tossa

Els equips d'emergències no van poder localitzar ahir el pescador desaparegut dimecres passat a la tarda a la zona del Far i la torre del Castell de Tossa. La recerca, iniciada aquest dijous, es va reprendre ahir a primera hora del matí amb la participació d'una vintena d'efectius dels Bombers de la Generalitat amb unitats subaquàtiques i de muntanya, així com canines i un helicòpter.

També es va activar la Unitat del Grup Operatiu de Suport dels Bombers, efectius subaquàtics dels Bombers de Barcelona i dels Mossos d'Esquadra, així com l'embarcació i l'helicòpter de Salvament Marítim. Diverses patrulles de la Policia Local de Tossa també hi van treballar.

El centre d'operacions de tots els efectius d'emergències es va instal·lar a la Platja Gran de Tossa. Tot i el gran desplegament, però, quan es va desmuntar el dispositiu de recerca no s'havia pogut localitzar el pescador desaparegut.

Van ser els familiars de l'home qui van donar la veu d'alarma dimecres a la nit, en comprovar que no havia tornat a casa després de sortir a pescar a les roques de sota el far, a la zona de la Vila Vella. El desaparegut, José Matías Agudo, és veí de la localitat i anava a pescar molt sovint i, per tant, era coneixedor de la zona.

Els efectius d'emergències van localitzar dijous la motxilla -sense documentació- i alguns estris del pescador a la zona on el desaparegut va anar a pescar, a prop de la Torre del Castell i el Far. Per aquest motiu, els efectius d'emergències sospiten d'una caiguda accidental a dins de l'aigua a causa de la mala mar.

Durant la jornada d'ahir, la recerca dels efectius d'emergències es va intensificar sobretot per mar i aire. Els vaixells de salvament marítim i les unitats subaquàtiques van rastrejar la zona que va des de Sant Feliu de Guíxols i fins a Tamariu, mentre que els helicòpters van pentinar tot l'espai que abasta des de Tossa de Mar fins a Tamariu.