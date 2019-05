Tens un Huawei? Així et pot afectar la crisi entre la marca xinesa i els Estats Units

El gegant nord-americà Google ha suspès els negocis amb Huawei que requereixin la transferència de productes de maquinari i programari, excepte els coberts per llicències de codi obert, segons ha informat l'agència de notícies Reuters citant una font coneixedora de la mesura. La decisió és conseqüència de la inclusió de l'empresa xinesa a la "llista negra" d'empreses que suposen una "amenaça per a la seguretat nacional".

Huawei Technologies Co Ltd perdrà així accés immediat a les actualitzacions del sistema operatiu Android i la propera versió dels seus mòbils per a l'exterior de la Xina tampoc comptarà amb aplicacions i serveis com Google Play Store o Gmail. L'empresa asiàtica encara tindrà accés a la versió d'Android disponible a través de llicències de codi obert, disponibles per a qualsevol que vulgui usar-les.

De moment Huawei no ha reaccionat a aquesta informació i tampoc s'han pronunciat des del Departament de Comerç nord-americà.

Els detalls concrets dels serveis específics afectats estan sent estudiats dins de Google, propietat d'Alphabet Inc, segons la font. Els advocats de Huawei estan avaluant també l'impacte de les accions del Departament de Comerç, va indicar divendres un portaveu de la firma xinesa.

El govern de Donald Trump va incloure el dijous de manera oficial a Huawei en una llista negra comercial, el que implica la imposició immediata de restriccions que complicaran molt que el gegant tecnològic pugui fer negocis amb companyies nord-americanes.