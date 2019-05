Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Empuriatast a la Plaça de les Palmeres d'Empuriabrava

Durant tot el dia

L'àmplia diversitat de cuines internacionals presents a Castelló d'Empúries i Empuriabrava seran a la tercera edició de l'EmpuriaTasT. De divendres a diumenge, els set restaurants participants, la majoria dels quals ubicats a Empuriabrava, mostraran una representació de l'oferta que es pot trobar durant tot l'any.

Les flors prenen els carrers a Vidreres

Durant tot el dia

Vidreres celebra aquesta cap de setmana la 6a Festa de les Flors, un esdeveniment que vol donar la benvinguda al bon temps. La fira engalana espais emblemàtics de Vidreres com Can Xiberta amb decoracions florals fetes per veïns i veïnes del municipi, a més de proposar una àmplia programació d'activitats paral·leles com música o animació.

Visita al Monestir de Sant Pere de Galligants de Girona

12.00 h

«Pare Abat, hi ha pelegrins!», així comença el recorregut històric pel monestir de Sant Pere de Galligants, actual seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya i una de les mostres més notables del romànic català, del qual només resten visibles l'església i el claustre. En el monestir hi vivien monjos benedictins segons l'estricta regla de sant Benet.

Dia a Cavall a diferents hípiques de les comarques gironines

De 10.00 h a 14.00 h

El Dia a Cavall és una jornada lúdico-festiva anual en la qual diferents centres eqüestres de tot Catalunya obriran les seves portes de manera voluntària i gratuïta amb l'objectiu d'apropar i donar a conèixer al públic general el món dels cavalls i els ponis.A part de gaudir de l'experiència de montar a cavall, a les 13.30 els centres faran petites demostracions de com es treballa amb els animals.

Temps de Llúpols a l'Avinguda de Ramon Folch de Girona

A partir de les 18 h

En el marc de «Girona, Temps de Flors», neix la mostra de cervesa Temps de Llúpols, que s'havia de celebrar l'últim cap de setmana de Temps de Flors, però a causa de la pluja, es va posposar a aquest. A Temps de Llúpols hi podeu trobar una àmplia oferta de begudes acompanyades per degustacions elaborades per restaurants gironins. L'espai està amenitzat amb música en directe cada vespre. Una decoració càlida i floral, amb taules altes on degustar còmodament els tastets.

Festival Ludivers als Jardins de la Devesa de Girona

Durant tot el dia

El festival més juganer de Girona torna a Girona perquè tota la família passi unes jornades lúdiques al voltant del joc. A més de jocs, hi haurà xerrades, activitats i tallers per a tothom.

FemJazz de Banyoles

Durant tot el dia

El Festival D'Emergències Musicals de Banyoles porta a la ciutat quatre dies intensos de Jazz, amb un cartell sòlid amb tots els estils de jazz. Un cap de setmana ideal per a gaudir del jazz i dels espais més emblemàtics de Banyoles.