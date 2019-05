Tretze idees per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

La gran festa de les pallasses i els pallassos a la Fira del Clown de Vilanova de la Muga

Durant tot el dia

Aquest dissabte, durant tot el dia, se celebra una nova edició de la Fira del Clown de Vilanova de la Muga. És el festival de pallassos i pallasses per excel·lència, que neix amb la voluntat de recuperar i homenatjar la figura del més entranyable dels personatges humorístics de l'espectacle amb activitats diverses que giren al voltant del món del pallasso. En el decurs del dia s'ofereixen diferents espectacles i tallers, tots relacionats amb el món del clown, el circ i l'animació. Amb més d'una quinzena d'actuacions distribuïdes en quatre escenaris hi podreu trobar les darreres creacions de companyies i actors de clown. Mortelo & Manzani, Globó, Pere Hosta, Cinquet Confetti, la Cia. Pau Palaus, La Bella Tour, Los Circlos o la Cia. Xicana són alguns dels artistes que desfilaran per la vuitena edició de la fira del clown.

Empuriatast a la Plaça de les Palmeres d'Empuriabrava

Durant tot el dia

L'àmplia diversitat de cuines internacionals presents a Castelló d'Empúries i Empuriabrava seran a la tercera edició de l'EmpuriaTasT. De divendres a diumenge, els set restaurants participants, la majoria dels quals ubicats a Empuriabrava, mostraran una representació de l'oferta que es pot trobar durant tot l'any.

Fira del conte al Passeig del Mar de Palamós

De 10.30 h a 20 h

La II edició de la Fira del Conte arriba amb l'objectiu de promoure la literatura infantil i juvenil mitjançant els contes i els àlbums il·lustrats. Durant tot el dissabte hi hauran parades ubicades al passeig del Mar, amb la presència de diverses editorials i llibreries, així com de comerços i biblioteques, amb una àmplia mostra de contes. Una cercavila, divendres a la tarda, inaugurarà aquesta edició.

Néstor Giménez Orchestra a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

21 h

Néstor Giménez Orchestra presenta Consagració (Rite), un tribut a una de les més grans obres de la història de la música. Una aventura transgressora on 22 músics interpreten 14 peces creades pel compositor català i inspirades en La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky, estrenada amb un escàndol sonat el 1913.

Les flors prenen els carrers a Vidreres

Durant tot el dia

Vidreres celebra aquesta cap de setmana la 6a Festa de les Flors, un esdeveniment que vol donar la benvinguda al bon temps. La fira engalana espais emblemàtics de Vidreres com Can Xiberta amb decoracions florals fetes per veïns i veïnes del municipi, a més de proposar una àmplia programació d'activitats paral·leles com música o animació.

«The Mountain, the Truth & the Paradise» al Teatre Municipal de Girona

20.30 h

Pep Ramis presenta un solo que neix a partir de la necessitat de construir una ficció molt personal, de posar al dia l'experiència dels darrers treballs i d'investigar sobre els interessos artístics presents. Treballar en solitari als cinquanta anys vol dir també revisitar les eines acumulades de l'ofici de creador escènic.

El jazz de Lucas Martínez al Teatre de Lloret

21 h

El saxofonista blanenc Lucas Martínez presenta el seu darrer disc, Lights & Shadows. En aquesta ocasió comptarà amb la col·laboració especial del guitarrista Neozelandés Ashton Sellars. Al Lucas Martínez Project hi participen quatre músics de renom internacional dins de l'escena de jazz a Europa.

Visita al Santuari del Tura d'Olot

11.30 h

Un recorregut pel Santuari del Tura per conèixer els diferents estils artístics des del romànic al neoclàssic, en les escultures, pintura i arquitectura, tèxtil i peces de roba de diferents estils. Es visitaran racons desconeguts, s'explicarà el simbolisme del santuari, històries i llegendes relacionades amb la patrona de la ciutat d'Olot.

Temps de Llúpols a l'Avinguda de Ramon Folch de Girona

A partir de les 18 h

En el marc de «Girona, Temps de Flors», neix la mostra de cervesa Temps de Llúpols, que s'havia de celebrar l'últim cap de setmana de Temps de Flors, però a causa de la pluja, es va posposar a aquest. A Temps de Llúpols hi podeu trobar una àmplia oferta de begudes acompanyades per degustacions elaborades per restaurants gironins. L'espai està amenitzat amb música en directe cada vespre. Una decoració càlida i floral, amb taules altes on degustar còmodament els tastets.

Música d'arrel catalana al Cornamusam d'Olot

Durant tot el dia

Un dels festivals de renom en el món de la música d'arrel catalana per on han passat alguns dels referents de la cornamusa en l'àmbit europeu. Enguany se celebra la 28a edició amb la voluntat que el festival sigui més obert, divers i dinàmic.

Festival Ludivers als Jardins de la Devesa de Girona

Durant tot el dia

El festival més juganer de Girona torna a Girona perquè tota la família passi unes jornades lúdiques al voltant del joc. A més de jocs, hi haurà xerrades, activitats i tallers per a tothom.

FemJazz de Banyoles

Durant tot el dia

El Festival D'Emergències Musicals de Banyoles porta a la ciutat quatre dies intensos de Jazz, amb un cartell sòlid amb tots els estils de jazz. Un cap de setmana ideal per a gaudir del jazz i dels espais més emblemàtics de Banyoles.