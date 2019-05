La defensa de Junqueras i Romeva busca contrarestar les acusacions amb imatges d'agressions policials

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha estat la primera defensa que ha projectat vídeos a la sala de plens del Tribunal Suprem. Els magistrats han vist les agressions de policies a votants. És el cas de la dona que va rebre cops a la cara a l'Escola Mediterrània de Barcelona, de ciutadans amb el cap obert a Sant Carles de la Ràpita o la puntada de peu que un agent de la comitiva judicial dona a un home gran que ja és a terra, a les Escoles Pies de la capital catalana. També un dels vídeos que es va fer més viral després del referèndum, el de les escales del Pau Claris, on agents antidisturbis salten i donen cops de peu a votants i els estiren pels cabells. L'estratègia és, doncs, contrarestar les imatges que va projectar la fiscalia dimarts on, per contra, volia demostrar el "clima insurreccional" d'aquelles setmanes. Tot i que ha renunciat a molt vídeos, la seva prova documental ha durat hora i mitja.

L'objctiu de Van den Eynde també ha estat el de demostrar les crides al diàleg i a la no violència dels líders independentistes. Per fer-ho, ha usat imatges d'una entrevista de Jordi Cuixart a 'la Sexta' on demanava a tothom actuar sota els paràmetres de la no violència i aïllar aquells que poguessin sortir-se d'aquesta línia. O extractes de la conferències que Raül Romeva va fer el 18 d'octubre, ja dies després del referèndum i abans de la declaració d'independència, a Brussel·les. Se l'ha escoltat reclamant diàleg i negociació a l'Estat. "No hi ha més alternativa que una solució negociada", deia Romeva, que també afirmava que no es tractava d'un "problema legal" sinó d'una qüestió de "voluntat política".