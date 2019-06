Setze propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Flors i gastronomia al Gastròmia de Banyoles

Durant tot el dia

Aquest cap de setmana dies 31 de maig, 1 i 2 de juny Banyoles s'omplirà de flors, gastronomia, art i màgia amb la 6a edició del Gartstròmia, la 42a edició de l'Exposició de flors. Al llarg de tres dies es podrà gaudir de diverses activits d'oci pels carrers i places de la capital del Pla de l'Estany, per a tots els públics.

Fira del tap i el suro de Cassà de la Selva

Durant tot el dia

La Fira del Tap i del Suro és un esdeveniment temàtic, sectorial i amb projecció internacional que durant aquest cap de setmana posa de rellevància el món del suro, un producte molt arrelat a la majoria de municipis del voltant de les Gavarres, especialment a Palafrugell i a Cassà de la Selva, on la seva producció és tota una tradició.

L'art contemporani surt als carrers de Girona

Ddurant tot el dia

La 14a edició del Festival Inund'ART que se celebra a la ciutat de Girona oferirà al llarg d'aquest cap de setmana un recorregut vivencial que està protagonitzat per cinc Menors Estrangers No Acompanyats (MENA). Es tracta d'una original instal·lació en la qual es mostra la casa que han deixat, la que estan construint avui en dia i la que volen projectar en un futur. Aquest serà un dels cinc recorreguts sensitius que tindrà la mostra d'arts visuals que arrenca aquest divendres i s'allargarà fins diumenge vinent, 2 de juny. La programació d'Inund'ART pretén també, com cada any, sorprendre als vianants i espectadors amb un seguit de perfomances, accions, instal·lacions i intervencions tant a l'espai públic com a centres d'art.

El «love» més especial a la Sala La Planeta de Girona

11.30 h

Els alumnes d'Escenaris Especials tornen a La Planeta un any més. Love és un espectacle-investigació creat per reflexionar sobre la definició de l'amor. A partir de la pregunta i de les respostes obtingudes i del treball que cada grup ha fet amb el seus docents, Escenaris Especials planteja un debat amb diverses òptiques.

La fira de la rosa a Roses

Durant tot el dia

Els dies 1 i 2 de juny l'Ajuntament de Roses organitza la Fira de la Rosa. Un esdeveniment on la protagonista és la rosa i tot allò relacionat amb la paraula rosa: nom de persona, flor i amb el municipi de Roses. A més de composicions florals i artístiques, el municipi també ofereix una atractiva programació de música, gastronomia, art, cultura.

Fira tocs de vi de l'Empordà a la Plaça Independència de Girona

A partir de les 18 h

Des d'aquest divendres i fins al pròxim diumenge, 2 de juny, la plaça de la Independència de Girona acollirà la setena edició de la fira «Tocs de Vi de l'Empordà», que proposa maridar els vins empordanesos amb les degustacions culinàries dels restaurants i bars de l'emblemàtica plaça del centre de la ciutat.

Teatre «Infinit» al Teatre Principal d'Olot

17.00 h

Infinit és una obra de teatre creada col·lectivament on conflueixen diverses disciplines com el teatre físic, el teatre de màscara, el teatre imatge, la dansa, entre d'altres, que s'uneixen per explicar una història a partir dels somnis, els neguits, les inquietuds, l'opinió crítica, l'humor i els pensaments de l'alumnat de primària de l'Escola Municipal d'Expressió.

És temps de cireres a la Plaça Major de Terrades

De 9 h a 20 h

El municipi de Terrades acull aquest diumenge una nova edició de la Fira de la Cirera, una proposta que com cada any coincideix amb l'època en què aquesta fruita arriba als mercats i places de tot el territori. Al llarg del dia, a més de degustar i comprar cireres, hi haurà sardanes, inflables i altres activitats.

Fira de la Transhumància de Llívia

Durant tot el dia

A l'estiu, els ramats pugen a les pastures de l'alta muntanya, i Llívia celebra la festa de la transhumància per commemorar aquest fet. Durant tot el cap de setmana el municipi ceretà s'omple de mercat artesanal i demostració d'oficis antics, exhibició de pastors i ovelles, tallers infantils, ponències i visites guiades, a més d'un munt d'activitats.

Girona es converteix en la capital del ciclisme amb el Sea Otter Europe

Durant tot el dia

La ciutat de Girona i també la Costa Brava es converteixen des d'avui i fins al diumenge vinent en la capital europea del ciclisme. Hi aterra la tercera edició de la Sea Otter Europe, que comptarà amb 60.000 metres quadrats d'un festival que espera rebre la visita d'unes 55.000 persones al llarg d'aquests dies. L'esdeveniment, que comptarà amb un munt d'expositors i curses per a tots els gustos, l'any passat va generar un impacte econòmic al territori de 2,8 milions d'euros, segons un informe que va dur a terme el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Comptarà amb 400 de les millors marques de tot el món de la indústria ciclista, que s'exposaran al pavelló de Fontajau i al seu voltant. Des d'avui a les 4 de la tarda fins al diumenge a les tres. A més, se celebraran més d'una quinzena de curses amb totes les modalitats ciclistes.

Fira del Pa amb tomàquet a Santa Coloma de Farners

Durant tot el dia

El Parc de Sant Salvador s'omplirà d'un dels plats més típics de Catalunya, a més de diverses activitats com Cercavila de Gegants, havaneres i hly fest. També es podrà degustar pa amb tomàquet acompanyat de carn a la brasa, embotits o llegums.

Festa de la Remença de la Vall de Llémena

A partir de les 18 h

Cada any la població de la Vall de Llémena es reuneix en un espai emblemàtic de la Vall per recordar la lluita dels avantpassats remences i celebrar el triomf que la seva revolta va suposar per a la llibertat de la pagesia catalana, la qual va representar l'inici del final del feudalisme. Enguany se celebra centralment a Canet d'Adri.

Fira de l'allioli de Creixell a Borrassà

Durant tot el dia

L'allioli agafa el protagonisme diumenge a Creixell (Borrassà) amb el seu tradicional concurs d'allioli, dinar popular i havaneres a la tarda. Una diada perfecta per als amants d'aquesta salsa típica catalana.

Indilletres, fira del llibre a la Bisbal de l'Empordà

Durant tot el dia

Arriba la segona edició de la fira d'editorials independents de la Bisbal, Indilletres. Vint-i-quatre editorials d'arreu de Catalunya omplen el municipi baix-empordanès de literatura, taules rodones, conferències i altres actes.

Festa Major de Sant Narcís

Del divendres 31 de maig al 15 de juny

Com cada any, el barri de Sant Narcís de Girona celebra la seva Festa Major organitzada pels veïns del barri. Durant els dies de la Festa es faran diverses activitats de dansa, tallers i exhibicions. Els Marrecs de Salt realitzaran un taller de castells el dissabte, 1 de juny, a les 10 h a la plaça de l'Assumpció. També hi haurà Capoeira a la mateixa plaça a les 11 h i a destacar la Festa Holi per a tota la família a les 17.30 h. Durant els dies de la festa també es portarà a terme una recollida d'aliments i hi haurà diverses exposicions al Centre Cívic.

Concentració FurgoVolkswagen a Sant Pere Pescador

Durant tot el dia

Una de les concentracions més grans de furgonetes Volkswagen del món arriba al Camping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. Podràs veure, provar i fotografiar les mítiques caravanes Volkswagen i participar en les diferents activitats proposades.