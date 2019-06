Falsos comercials estafen 1.000 euros a gent gran amb matalassos inexistents

Dos falsos comercials han estafat 1.000 euros a gent gran de Campllong amb la venda de matalassos i coixins inexistents. Els Mossos d'Esquadra han arrestat els dos presumptes estafadors que s'aprofitaven de la vulnerabilitat d'ancians que viuen sols en cases aïllades. Els detinguts són dos homes, de 53 i 57 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Torroella de Montgrí, els quals han quedat detinguts com a presumptes autors de tres delictes d'estafa.

Els agents dels Mossos de la comissaria de Girona van detenir divendres el dos presumptes autors dels fets. Les detencions són resultat d'una investigació oberta entre els mesos d'abril i maig d'enguany arran de tres denúncies per unes presumptes estafes succeïdes a la població de Campllong.

Les tres víctimes, dues dones i un home d'edat avançada, van explicar que havien rebut la visita d'uns homes que acreditaven ser agents comercials d'una empresa de mobles i matalassos. En les tres ocasions van comprar matalassos i coixins beneficiosos per a la salut i de tipus ortopèdic, per un valor total de 1.000 euros, però mai van arribar a rebre els productes, tot i la promesa de l'enviament en quinze dies després del seu pagament. Els Mossos de la Unitat d'Investigació de Girona, que es van fer càrrec dels casos, van esbrinar la manera d'estafar d'aquests dos falsos comercials. Els autors triaven les seves víctimes, sempre d'edat avançada i que residien en llocs aïllats, per tal de guanyar-se la seva confiança i evitar que ningú pogués interferir. A vegades per obtenir més confiança els comentaven que coneixien els seus veïns.

Els oferien productes beneficiosos per a la salut del descans que oscil·laven des de 50 fins a 850 euros. Un cop feien el pagament els estenien un albarà o factura signats com a comprovant, i els emplaçaven a rebre el producte en quinze dies. Passat aquest termini no rebien res i s'adonaven que havien estat víctimes d'una estafa.

La Unitat d'Investigació va comprovar que l'empresa amb la qual s'acreditaven no tenia cap vinculació real amb els dos comercials ni amb els documents que exhibien, que eren semblants a una empresa real i molt coneguda. Fruit de la investigació, el passat 31 de maig, els Mossos van detenir els presumptes autors dels fets a Girona. Els detinguts, un d'ells amb antecedents per fets similars, seran citats pròximament per declarar davant l'autoritat judicial competent quan siguin requerits.



Consells dels Mossos

Els Mossos donen un seguit de consells per evitar aquest tipus de fets i recomanen que la gent gran que està sola a casa no obri les portes a persones desconegudes, ja que poden venir amb la intencionalitat de robar o estafar. També, els familiars o l'entorn més proper dels ancians poden vetllar i aconsellar per tal que desconfiïn de persones desconegudes i molt més si venen amb el pretext de vendre productes i no fer una entrega immediata del bé adquirit. Els Mossos recorden denunciar sempre tots els fets delictius, ja que qualsevol informació facilitada ens ajuda a combatre'ls. Les oficines d'atenció al ciutadà (OAC) de les comissaries estan obertes tots els dies de l'any.