Quin és el millor seient en un avió i com aconseguir-lo

Moltes vegades ens passa que la companyia aèria ens dona l'oportunitat de seleccionar un seient però no sabem reaccionar, ja que desconeixem els avantatges i desavantatges que té cada ubicació.

Malgrat que les opcions de patir un accident són mínimes, un de les primers aspectes que ens ve al cap és pensar quin seient serà més segur en cas d'aterratge forçós. Altres vegades, ens centrem en quin oferirà millor paisatge sense que l'ala ens destorbi, quin serà més còmode o on ens molestaran menys el soroll i la resta de passatgers.

És per això que fer un resum sobre quin és el millor seient no és possible, ja que depèn dels factors que el passatger consideri més importants, dels seus gustos i del tipus d'avió, és a dir, de com és la nau al seu interior .

Per conèixer com és un avió per dins, podem visitar 'SeatGuru', un web en el qual podem introduir les dades del vol o el model de l'avió i ens mostra un plànol de l'interior de l'aeronau, podent veure la distribució dels seients i les ressenyes d'altres viatgers. El web ofereix informació sobre la comoditat, l'espai o els avantatges que ofereix cada seient.

A partir de conèixer el pla, podem analitzar la resta de factors:



Comoditat

Si el que més ens interessa és la comoditat, el més recomanable sol ser escollir seients que estiguin al costat de les sortides d'emergències -en ocasions requereixen un pagament addicional i has d'ajudar a la seva obertura en què cas que es requiriera- o bé a la primera fila de cada secció, ja que disposen de més espai per davant. Si no, sempre hi ha l'opció del passadís, que permet, almenys, l'opció d'estirar les cames cap a un lateral. Per contra, els seients més incòmodes són els de l'última fila o els que estan davant de la sortida d'emergència, ja que en ambdós casos no permet reclinar el seient.



Seguretat

Cada accident és diferent i no hi ha cap seient que asseguri més seguretat. No obstant això, per estadística, s'ha establert que els seients del darrere són en els que menys gent ha mort. I, si les files són de tres, has de saber que el del mig pateix menor dany que el de finestreta o passadís.



Evitar soroll

Si l'important per a nosaltres és fer el viatge amb el menor soroll possible, el més recomanable és escollir seients de la part davantera, ja que en ells és on menys es noten els motors de l'aeronau. A més, cal tenir en compte també que els seients del passadís són una mica més silenciosos que els de finestreta. En el cas contrari hi ha els seients de la cua, on el soroll és més gran.



Rapidesa en baixar

Un altre dels factors que alteren molts viatgers és l'espera a l'hora de baixar. Doncs bé, si vols baixar de l'avió el més ràpid possible, el més recomanable és seure prop de la cabina del pilot, que és per on es realitzarà el desembarcament.



Tranquil·litat

En el cas que el que vulguem és que ens molestin poc els altres viatgers, hi ha diverses opcions. Podem escollir la finestreta per poder acostar-nos cap al vidre i per evitar que la persona del costat ens faci aixecar-nos si vol anar al bany.

En aquest cas, a més, les opcions centrals de l'avió són les millors, ja que els banys estan en els extrems i així passaran menys vegades per davant de nosaltres. Si al que tenim por és a les turbulències, seure en els seients del mig és la millor opció, ja que aquí es pateix menys que davant o darrere.



Lloc per guardar l'equipatge

Els seients del darrere són els últims a ocupar-se i, per tant, els que potser no s'ompli. Per això, si el primordial per al passatger és tenir lloc per deixar la maleta, et recomanem els seients de la part de darrere, ja que pot ser que els armaris vagin més buits. El mateix passa si el que es vol evitar és tenir companys de viatge.

Segons un estudi de 'Skyscanner', en la majoria dels casos els passatgers solen escollir finalment la part davantera, ja que els aspectes als que solen donar més rellevància són el silenci i la rapidesa a l'hora d'abandonar l'avió. "La plaça més sol·licitada per als que trien és la 6A i la menys triada, la 31I", segons diu 'Skyscanner' en el seu estudi.



Com aconseguir el seient que vols

Moltes persones deixen per a l'última hora, a l'aeroport, el moment de treure la targeta d'embarcament. No obstant això, la majoria de companyies ofereixen la possibilitat de realitzar el check-in molt abans, amb dies d'antelació.

Si vols aconseguir el millor seient, treu amb antelació la teva targeta, bé de manera on-line o, si no, anant hores abans a l'aeroport. És l'única manera d'aconseguir el seient que vols. A més, pots preguntar al taulell si s'ha adquirit el seient de la sortida d'emergència -el que molts consideren el millor- i, si no és així, pot ser que t'ho ofereixin sense el cost addicional que comporta.