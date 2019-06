Masquef titlla el quadripartit de «traïció a la ciutadania»

El candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha carregat durament contra el pacte a quatre bandes que el desbanca de l'alcaldia. Masquef, en una compareixença als mitjans poc després que ERC, PSC, Guanyem i Canviem hagin oficialitzat l'acord de govern, l'ha titllat de "pacte dels perdedors". A més, ha assegurat que es tracta d'una "traïció en tota regla a la ciutadania i la voluntat popular" i pensat en les "cadires".

Per l'encara alcalde en funcions, l'acord ja estava tancat des de l'endemà de les eleccions. Ha admès que van apostar per formar un govern ampli apostant per Canviem Figueres i ERC, actuant amb "mà estesa i generositat" per arribar a acords. "Això no ha estat possible a causa de la incompareixença del rival, segurament peruqè des d'un primer moment les seves intencions ja eren unes altres", ha reblat.

Masquef considera que l'acord buscava precisament impedir que governés Junts "al preu polític que fos" i que, a més, "torpedina els interessos generals del país". L'alcalde en funcions passarà demà a liderar l'oposició amb vuit regidors.