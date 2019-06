Vuit propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Un Festivalot per a tota la família

Durant tot el dia

Dissabte i diumenge, Girona acull la cinquena edició del Festivalot, un esdeveniment pensat per al públic familiar amb propostes musicals i d'oci. Doctor Prat, Obeses, Reggae per Xics, Joan Dausà i Hits per a nadons, El Pot Petit, Xiula, Macedònia, The Sey Sisters, Nyandú o Natxo Tarrés & The Wailers (concert tribut a Bob Marley); així com les sessions de dj que faran Lluís Gavaldà i Joan Colomo o els concerts de The New Raemon i Jordi Tonietti seran algunes de les propostes de què es podrà gaudir aquest cap de setmana entre la Devesa i l'Auditori de Girona. Com a novetat, el festival estrena enguany el Festivalot Market, un espai comercial al Palau de Fires de Girona amb activitats i serveis per al públic familiar. El servei de food trucks també s'amplia per cobrir la demanda de les darreres edicions.

Fira dels Indians Americanos a Lloret de Mar

Durant tot el dia

La fira dels indians vol fer un viatge al passat, durant aquests dies, recordar aquelles èpoques, i les seves gents, amb demostracions d'oficis, animacions teatrals, mercats d'artesania, exposicions de productes d'ultramar, visites guiades per ensenyar el patrimoni artístic heretat dels indianos, concerts i degustacions.

Festa Major per a tots els públics a Cassà de la Selva

Durant tot el dia

Cassà de la Selva enceta aquest divendres la seva festa major. En total seran cinc dies en els quals els carrers del municipi s'ompliran d'activitats per a tots els públics. No hi faltaran la cercavila de la civada, el repic de campanes, el popular correbars, la música en directe -amb grups com Buhos o Pelukass- els balls populars o l'animació infantil.

Teatre «Ventura» al Centre Fraternal de Palafrugell

A les 17.30 h i 20.30 h

Ventura és teatre de proximitat, on el públic està tant a prop que pot gaudir d'unes interpretacions més pròpies del cinema que del teatre. De fet, la majoria d'espectadors se senten dins d'una pel·lícula, dins de la vida. Són els efectes d'un teatre vivencial, on art i vida es confonen per proporcionar al públic una experiència insòlita i diferent.

Dia Universal de la Sardana

Diumenge 16, durant tot el dia

El Dia Universal de la Sardana compta enguany amb fins a 30 activitats sardanistes repartides per tot el territori. En concret són 5 aplecs, 22 ballades i 3 concursos de sardana esportiva. Curiosament, aquesta és una de les dates de major concentració de concursos d'enguany. Els sardanistes d'arreu de Catalunya i l'exterior podran commemorar aquesta jornada al so de la sardana unitària: Blanes Festiu, de Josep Maria Albertí.

Sortida a la Muntanya del Mas Bou a Santa Cristina d'Aro

9.00 h

Des de Santa Cristina d'Aro, s'organitzen diferents sortides guiades per a conèixer l'entorn que envolta el municipi i la riquesa natural. Cal anar ben calçat, amb roba esportiva i ben protegit del sol. La sortida és a les 9 del matí des de l'aparcament de la zona esportiva.

Fira de les Herbes i de la Cuina del Bosc a Setcases

Durant tot el dia

Setcases acull aquest cap de setmana la fira d'herbes i flors d'alta muntanya i la cuina del bosc, amb menús gastronòmics per a diferents restaurants de la població, així com una fira d'herbolaris, parades de mercat, exposicions i diferents tallers i demostracions d'oficis.

Fira Flor a Vilanant

Durant tot el dia

La pluja va obligar a postposar la Fira Flor per a aquest cap de setmana. Vilanant s'omplirà de plantes, flors i activitats relacionades amb la primavera i les flors.