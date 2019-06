JxCat formarà govern amb el PSC i els Independents a Santa Coloma

Un acord entre Junts per Santa Coloma (JxCat), el PSC i els Independents (ISC) enviarà ERC a l'oposició. Els republicans -que van guanyar les eleccions amb 191 vots més que la segona força, JxCat- van anunciar dimarts que l'alcaldia no era negociable. Però amb tan sols 6 escons es veien obligats a arribar a un acord per formar govern. El líder de la formació d'esquerres, Joan Martí (ERC) apostava per formar un consistori independentista però la formació de Susagna Riera (JxCat) ha destruït les esperances de Martí.

L'acord entre ISC (2), PSC (2) i JxCat (5) suma 9 escons i per tant envia ERC a liderar l'oposició amb la CUP (2). D'aquesta manera, Riera es convertirà en la primera alcaldessa de la història de la capital de la Selva. «Amb aquest acord volem dotar aquest poble d'un govern estable, fort i eficient per als propers quatre anys», va assegurar la futura batllessa després de signar l'acord.

En la darrera legislatura, el republicà Joan Martí va aconseguir el govern colomenc destronant els convergents, encapçalats per Antoni Solà, que feia dues dècades que era al capdavant de l'Ajuntament. Martí va aconseguir aquesta gesta després de rebre el suport de la CUP i de MES. D'aquesta manera, CiU -amb Carles Roca al capdavant- va passar a l'oposició i va perdre la capital selvatana.



Acord trencat amb ERC

La formació de Susagna Riera va explicar que la primera opció que tenien al cap era la de formar un consistori independentista però va acusar els republicans de «menystenir-los» mentre s'estaven duent a terme les negociacions: «Hem pogut constatar, amb una certa decepció, que ERC només ho tenia en compte de cara a la galeria».

Per a Riera, el fracàs de les negociacions amb ERC els va obligar a buscar alternatives i va valorar el resultat del pacte a tres amb els socialistes i els independents com un «acord per i pel poble, per treballar exclusivament temes de poble».