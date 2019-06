Arrimadas assegura que Ciutadans no s'abstindrà en la investidura de Sánchez

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, assegura que "no té cap dubte" que els "pactes de la infàmia" que els socialistes han tancat amb formacions "nacionalistes i populistes" a diversos ajuntaments de tot l'Estat i en algunes comunitats autònomes, són un "preludi" del que passarà amb la investidura de Pedro Sánchez. "No estem aquí per salvar la papereta a Sánchez, ell vol governar a qualsevol preu i ja sabem a qui triarà com a socis", ha retret Arrimadas que ha refusat aplanar-li el camí cap a la Moncloa abstenint-se. La líder de Cs ha aplaudit la sentència del TC que condemna 'La Manada' per violació, i s'ha desmarcat de les polèmiques declaracions sobre aquesta qüestió que ha fet el portaveu de VOX a Andalusia. "El nostre soci de govern és el PP i ningú més", ha insistit Arrimadas que ha reiterat que VOX és un partit "ultraconservador".

Inés Arrimadas s'ha mostrat molt crítica amb el PSOE a qui acusa d'haver fet "100 pactes de la infàmia" amb "separatistes i populistes" en diversos ajuntaments de tot l'Estat i comunitats autònomes. "Ho hem vist a Catalunya on ha preferit pactar amb els independentistes en llocs com Castelldefels, Badalona o Sant Cugat", ha criticat la líder de Cs.

Alhora ha remarcat que el cas més greu és el del parlament de Navarra on "Sánchez ha preferit pactar amb Bildu i Batasuna", ha indicat.

"Sánchez no pot donar lliçons de pactes ni demanar que ens abstinguem en una investidura perquè ja sabem que sempre que pot pacta amb nacionalistes", ha assenyalat Arrimadas que s'ha mostrat convençuda que el PSOE ja t'he lligada la forma com arribarà a la Moncloa.

"El senyor Sánchez té el govern fet, algú dubta que no sigui així?", s'ha preguntat Arrimadas que ha apuntat que el que es va veure a Navarra "era el preludi " del que passarà al Congrés. "Aquí fa olor a govern amb populistes i nacionalistes", ha lamentat Arrimadas que ha dit que Cs no està aquí "per salvar la papereta a Sánchez".

En aquesta línia ha remarcat que la responsabilitat darrera és de Sánchez i ha considerat que existeix "una falsa fal·làcia" perquè "no es tracta del que faci Cs sinó que Sánchez està pactant amb Bildu a Navarra i que ell sempre que vol pactar amb nacionalistes i separatistes".

Així mateix ha recordat que Cs des del principi ha estat molt clar: "Vam presentar-nos dient que si el 'sanchisme' arribava a la Moncloa no seria amb els vots de Ciutadans i milions d'espanyols ens han votat", ha recordat.



Aplaudeix la sentencia de La Manada

La líder de Ciutadans ha fet aquestes declaracions en un contacte amb els mitjans a la plaça Comas de Barcelona, on ha aprofitat per mostrar la seva satisfacció envers la sentència del Tribunal Constitucional que condemna a presó els membres de 'La Manada'.

"Em sento alleugerida veient aquesta sentència i sabent que caurà tot el pes de la llei contra els violadors de La manada", ha apuntat Arrimadas que ha dit que es tracta d'una decisió "que ha reconfortat molta gent".

Preguntada pels periodistes, Arrimadas ha refusat valorar les declaracions del líder de VOX a Andalusia, Francisco Serrano, que va rebutjar aquesta sentència i va assegurar que el canvi només es deu a "una apreciació" dels magistrats.

La portaveu de Cs al Congrés ha recordat que "les diferències amb VOX són enormes" i que l'únic soci de govern que el seu partit té a Andalusia "és el PP". Així, ha dit que aquest executiu "està funcionant molt bé". En aquesta línia ha reiterat que VOX és un partit "ultraconservador i populista".