Concentració a Madrid per reclamar la llibertat dels polítics empresonats

Desenes de persones s'han concentrat aquest diumenge a Madrid per reclamar la llibertat dels líders independentistes empresonats. Els manifestants, convocats per la plataforma Madrileños por el derecho a decidir, s'han reunit a la Puerta del Sol amb nombroses banderes estelades, republicanes i llaços grocs, a més de pancartes reivindicatives en favor del dret a l'autodeterminació. La marxa ha acabat amb la lectura d'un manifest que denuncia "irregularitats" al judici de l'1-O i demana una solució "democràtica" per a la qüestió catalana. Així mateix, la plataforma ha emplaçat els manifestants a assistir a la mobilització del 2 de juliol convocada pel Consell per la República Catalana a Estrasburg.