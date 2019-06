Escapa't a Cadaqués i Llançà

Cadaqués és una de les joies imprescindibles de la Costa Brava, un indret del qual tothom n'ha sentit a parlar i un dels punts icònics de l'Empordà. Cases blanques amb encant, carrerons de pedra, cales d'aigües transparents i racons idíl·lics on perdre't són els requisits ideals per desconnectar de la feina i l'estrès i només pensar en relaxar-te. A més, a prop hi trobem Port Lligat amb la seva vinculació a una de les figures més importants de l'art modern i màxim exponent del Surrealisme, Salvador Dalí.

Però per descobrir la verdadera essència de la Costa Brava i aprofitant que estàs per la zona del cap de Creus i l'Alt Empordà et recomanem que t'endinsis a un altre dels nuclis més representatius del Mediterrani gironí com és Llançà i el seu entorn. El litoral d'aquest municipi està format per un mosaic de platges i cales per a tots els gustos, tant si busques un lloc íntim i tranquil com si el teu objectiu és passar un dia amb família o amics. A més hi ha nombrosos camins per practicar el cicloturisme i senderisme.

A part de tot això, ambdós municipis gaudeixen d'una àmplia oferta gastronòmica, cultural i d'oci que no pots desaprofitar. És per aquest motiu que et posem les coses fàcils i et donem una sèrie d'idees per completar la visita a Cadaqués i Llançà.

Activitats aquàtiques a mida

Durant els mesos d'estiu, els esports aquàtics són una gran opció que, a més de relaxar-nos i divertir-nos, milloren el nostre estat d'ànim i ens aporten beneficis molt saludables. Hi ha moltes possibilitats per realitzar exercicis a l'aigua i molts d'aquests també ajuden a descarregar adrenalina. Així que aprofita el marc idoni del Cap de Creus per practicar tot tipus d'esports nàutics.

Des de Cadaqués Charter organitzen excursions amb barca al Parc Natural de Cap de Creus. Pots realitzar sortides amb pícnic, bany, snorkel, paddle surf, pesca i altres activitats a mida mentre contemples l'espectacle geològic del paratge de Tudela o la casa de Salvador Dalí a Portlligat.

Si vols descobrir un entorn natural privilegiat des del mar, Cadaqués Charter t'ofereix un tracte personal perquè gaudeixis d'una bona experiència nàutica.

<hr>

Moda inspirada en el Cap de Creus



T'havies plantejat mai comprar-te una peça de roba o algun accessori que s'inspirin en la bellesa de l'Empordà, el cap de Creus i, fins i tot, la tramuntana? Aquesta idea va néixer al 2007 com una petita col·lecció de samarretes inspirades en el paisatge del seu entorn i des de llavors, el projecte ha anat creixent i actualment ofereix una àmplia col·lecció de moda i accessoris per a home, dona i nens.

Tramuntana Republik és una marca de roba que neix en representació de tots els llocs excepcionals on, segons explica la llegenda (descobreix la història completa a https://tramuntanarepublik.com/pages/filosofia), el pastor dels Pirineus i la sirena del Mediterrani van estimar-se per sempre. Més enllà de la marca, Tramuntana Republik vol ser una comunitat de contacte unida per aquesta bufada genial, gairebé màgica. Benvingut a la vida, benvingut a Tramuntana Republik.

<hr>

Licors artesanals i autòctons

Els licors elaborats artesanalment amb ingredients naturals i de proximitat són el producte emergent del mercat i cada cop estan més ben valorats. T'imagines que, a més de reunir aquests requisits, les herbes provinguin de la zona empordanesa? Licors de camamilla i d'una àmplia diversitat de fruites i ratafia de codony, de nous i herbes, entre d'altres, són alguns dels productes que trobaràs a Quevall Licors artesans.

Es tracta d'una empresa ubicada a Llançà que es dedica a l'elaboració artesanal de ratafies i licors amb fuites i herbes de l'entorn. Es troben ubicats a una casa amb molts segles d'història i us conviden a visitar l'obrador.

Durant la visita us explicaran els secrets de cada licor, el seu mètode d'elaboració i en fareu un tast.

<hr>

Un bon arròs en un entorn natural privilegiat

Després d'un dia intens de sol i platja tens ganes de tastar plats típicament mediterranis però no saps per on començar a buscar?

Passejant pel camí de ronda que va de Llançà al Port de la Selva, trobaràs el complex de vacances Les Palmiers. El Restaurant Cristina està situat dins del complex, enclavament privilegiat envoltat de natura, si vens amb cotxe també tenen accés per carretera. Et conviden a venir a degustar les especialitats d'arrossos i plats de peix a la pèrgola de fusta tropical. Els caps de setmana a part dels plats a la carta també disposen del menú especial de la casa a 26 euros (mín. 2 persones) i dos menús per a grups a partir de 12 persones (taula completa) que inclouen paella a 26 i 28 euros.

Tenen més de 3.000 m2 de zona enjardinada amb palmeres i flors, piscina i parc infantil pels nens. No ho dubtis i vine a degustar els seus plats. Pots reservar la taula trucant al 972 12 14 04 o bé per correu electrònic: info@restaurantcristina.com. Us hi esperen!