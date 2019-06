Detenen dos homes a Girona que portaven cinc quilos de marihuana al cotxe

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Girona amb cinc quilos de droga al cotxe. Una patrulla de paisà els va enxampar sortint del barri de la Font de la Pólvora amb un carregament de marihuana valorat en 25.700 euros. La droga tenia França com a destí final. Els detinguts pels agents de la comissaria de Girona són dos homes de 19 i 20 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili desconegut.

Els dos van quedar arrestats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els fets es remunten a la tarda del 24 de juny quan una patrulla de paisà dels Mossos, que feia tasques de vigilància per la ciutat, va observar com els avançava un vehicle amb plaques de matrícula francesa ocupat per dos homes i que sortia del barri de la Font de la Pólvora. Els agents van decidir aturar el turisme i identificar els ocupants, ja que es mostraven neguitosos i amb una actitud constantment vigilant. En l'escorcoll del cotxe van localitzar, entre els espais del motor, 34 paquets individuals de diferents mides embolcallats amb plàstic que contenien una substància verda, presumptament marihuana. També van localitzar 105 euros. La substància té un pes total de 5,052 quilos i, segons estimacions del Ministeri de l'Interior, està valorada en 25.700 euros. Els detinguts, a qui no els consten antecedents, van passar a disposició judicial i van quedar amb llibertat amb càrrecs.