El Consell per la República calcula que unes 6.000 persones viatjaran a Estrasburg (França) en 80 autocars i dos vols charter. Quan queden tres dies per la concentració de suport "a la democràcia, als exiliats, als represaliats" i per demanar la llibertat dels "presos polítics", l'ens que presideix Carles Puigdemont demana que la mobilització davant la seu del Parlament Europeu sigui "massiva". Coincidint amb la sessió constitutiva de l'Eurocambra, a la ciutat francesa, el Consell insta a participar físicament de la concentració, o a través de donacions. El president de la Generalitat, Quim Torra, assistirà a la convocatòria, acompanyat de consellers del Govern com el titular d'Exteriors, Alfred Bosch.

El Consell insisteix en la crida a manifestar-se davant del Parlament Europeu perquè no permeti l'exclusió dels tres eurodiputats catalans Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. La convocatòria és per al dimarts 2 de juliol a partir de les 9:00 del matí al pont Josep Bech cantonada amb Rue Lucien Febvre, davant de l'Eurocambra. Els responsables de la crida anuncien un acte central per a les 12:00 del migdia. La mobilització també exigirà "que l'Estat espanyol compleixi" la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries del Consell de Drets Humans de l'ONU "i alliberi els presos polítics".



Tajani rebutja Puigdemont i Comín



Per la seva banda, Puigdemont assegurava dijous, en el marc del Fòrum Crans Montana a Ginebre, que confia que la justícia europea li doni la raó i confirmi que té immunitat diplomàtica per exercir d'eurodiputat. Puigdemont també va retreure al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que no s'interessi per la polèmica que l'enfronta a l'Estat espanyol per aquesta qüestió.

El propi Tajani ha rebutjat tractar Puigdemont i Comín com a "futurs membres de l'Eurocambra", i ha negat, en una carta que ha pogut veure l'ACN, la seva petició d'exercir com a membres i la seva voluntat que la cambra s'impliqui en el cas. En una missiva enviada dijous i que tots dos candidats de Lliures per Europa van rebre divendres al matí, Tajani diu que cap dels dos surt a la llista oficial remesa per l'Estat.

En paral·lel, Puigdemont no descarta que Espanya pugui emetre una tercera ordre d'extradició contra ell, en cas que el litigi no s'hagi resolt i volgués acudir a la mobilització de dimarts que ve a Estrasburg. Per això no prendrà la decisió de si hi va fins a l'últim moment.