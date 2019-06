El foc de la Ribera d'Ebre està "camí de l'estabilització" amb un 10% actiu

L'incendi de la Ribera d'Ebre està "camí l'estabilització". El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha confirmat a primera hora d'aquest dissabte al matí que el perímetre del foc està estabilitzat, s'ha mantingut en els 50 quilòmetres, però el 10% del foc segueix actiu. El cap de l'operatiu, David Borrell, ha destacat que s'han assolit els objectius marcats durant la nit, sobretot a al tercer i últim terç del flanc dret on s'ha treballat intensament per perimetrar-lo. La situació meteorològica d'aquest dissabte es torna a preveure "dura" i es mostren prudents davant la possibilitat de represes. "No estarem tranquils fins a veure com evoluciona la tarda", ha dit.

El SEM ha atès en les últimes hores 21 persones, 12 d'elles bombers afectats per la calor i per l'esgotament. Un dels dos efectius que van ser ingressats per un cop de calor aquest divendres a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre ja te l'alta mèdica. Hi ha també dos ferits lleus per un camió que ha bocat durant les tasques d'extinció de la nit.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat els bons resultats de l'estratègia dels Bombers perquè el foc no cresqués cap a la zona amb 20.000 hectàrees potencials de cremar. David Borrell, cap de l'operatiu de Bombers, ha confirmat que un 10% del foc segueix actiu i l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Aquesta nit passada, s'ha treballat intensament al flanc dret nord per tancar el perímetre però la situació, aquest dissabte, amb previsions altra vegada de forta calor i temperatures disparades, fan preveure un migdia i una tarda de condicions "molt dures" al front de l'extinció i els comandament es mantenen prudents i sense abaixar la guàrdia perquè es podrien reproduir represes del foc com ja va passar aquest divendres. Al terç nord del flanc dret aquest divendres a la tarda hi va haver 20 revifades del foc.

El dispositiu es manté amb 120 dotacions i 350 bombers després que es comencin a retirar els reforços de la nit. "Hem tingut diversos casos d'esgotament i bombers que han causat baixa. Es va decidir, de forma selectiva, prioritzar els objectius tàctics a assolir a la nit i fer-ho amb personal de refresc que ara es retira. Volíem donar impuls i d'una altra manera no s'hauria pogut aconseguir perquè totes les dotacions estan molt cansades", ha apuntat Borrell.

D'altra banda, el conseller ha explicat que els ramaders podran tornar a accedir a les seves explotacions i finques per atendre els animals fins a mig matí però la cinquantena de desallotjats i la resta d'evacuats encara hauran d'esperar per anar a les seves cases i masies.