Els focs artificials d'una festa d'aniversari arrasen dos habitatges

La celebració esbojarrada d'una festa d'aniversari i el llançament de focs artificials van derivar ahir de matinada en un incendi que va arrasar dos habitatges, va consumir 5.000 metres quadrats de terreny i va obligar al desallotjament de quatre persones. L'autor de la celebració va confessar els fets després de presentar-se en la caserna de la Guàrdia Civil de sa Pobla. Mentrestant, els bombers van estar més de deu hores sufocant les flames en una finca, plena d'electrodomèstics i trastos, l'habitant de la qual tenia síndrome de Diògenes.

Els fets van passar cap a les dues menys deu de la matinada al Camí dels Pous de Búger. La celebració d'una festa d'aniversari en una casa se'ls hi va anar de les mans als seus participants. El llançament de focs artificials com a colofó ??a l'aniversari va trobar un perfecte combustible a la gran quantitat de trastos vells i electrodomèstics amuntegats en una finca adjacent d'uns 3.600 metres quadrats. Les flames també van afectar la casa on tenia lloc l'esdeveniment. L'incendi va cremar 5.000 metres quadrats de terreny i ha causat greus danys als dos immobles.

Bombers de Mallorca, procedents dels parcs d'Inca i Alcúdia, van sufocar les flames durant deu hores. A les set del matí, el presumpte autor de l'incendi va confessar els fets a sa Pobla a la Guàrdia Civil.