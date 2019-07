L'equip de govern de Figueres denuncia que ha trobat «factures al calaix» per valor d'uns 322.000 euros

L'equip de govern de l'ajuntament de Figueres denuncia que ha trobat "factures al calaix" pendents de pagar per valor d'uns 322.000 euros. D'aquest import, segons ha detallat l'alcaldessa Agnès Lladó, 250.000 euros corresponen a factures pendents de pagar dels anys 2016, 2017 i 2018. La resta, però, detalla que son del primer semestre del 2019. Per això, l'equip de govern ha anunciat que encarrega a intervenció que verifiqui les factures per comprovar que realment son de treballs o encàrrecs executats i que, per tant, s'han de pagar. "Aquest govern actuarà de manera responsable però volem mirar molt bé totes aquestes factures per comprovar que realment estiguem pagant serveis que s'han prestat", ha afirmat. Lladó (ERC) i el vicealcalde Pere Casellas (PSC) han assegurat que en només 25 dies de govern han detectat "desgavell" en la gestió de l'anterior mandat.

L'alcaldessa de Figueres ha assegurat que s'han trobat amb una situació "realment preocupant" quan han començat a comprovar la feina feta per l'anterior govern de JxCat durant el qual han estat alcaldes Marta Felip i Jordi Masquef. Agnès Lladó ha detallat que han constatat que hi ha hagut "mala gestió" i casos de "mala praxi" durant el darrer mandat.

L'alcaldessa i el vicealcalde Pere Casellas han recordat que, just abans de les eleccions, l'anterior govern va reconèixer que hi havia factures pendents de pagar per valor de 590.000 euros. "Intervenció ens ha detallat que seguim tenint factures al calaix per un import aproximat de 250.000 euros", ha afirmat Lladó que afegeix que algun d'aquests imports corresponen a pagaments pendents des de l'any 2016.

Entre aquestes factures impagades hi ha, per exemple, la dels imports per l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI): "No s'ha pagat ni una sola quota". Tot i això, l'alcaldessa subratlla que, tal com passava amb les factures per un valor de 590.000 euros, bona part són per a l'àrea de comunicació i premsa.

Segons Lladó, també han detectat que hi ha factures per un valor d'uns 72.000 euros pendents d'abonar i que corresponen a treballs encarregats el primer semestre d'aquest any, sota el mandat de Masquef. L'equip de govern ha anunciat que ha encarregat a la intervenció municipal que verifiqui totes les factures per comprovar a quins encàrrecs corresponen, quines procediments de contractació va seguir l'anterior govern municipal i si els treballs encarregats realment s'han acabat executant.

L'alcaldessa assegura que seran "responsables" amb els deutes contrets per l'anterior govern però que volen comprovar que realment totes les factures corresponguin a treballs realitzats. Casellas ha recordat, però, que tots els diners que hagin de destinar a factures pendents no es podran dedicar a altres àrees.

Un altre exemple de "desgavell" que han detectat és amb l'anomenat pla de xoc contra l'incivisme. Segons l'equip de govern, de les 142 denúncies per infraccions que podien acabar en sanció, nomes se'n van tramitar 70 i, d'aquestes, només en van culminar 18 (el 12%). L'equip de govern no s'explica per què hi va haver 72 denúncies que van quedar a un calaix i no es van tramitar.

Lladó i Casellas han assenyalat que decideixen fer pública la situació com a exercici de "transparència" i per informar la ciutadania sobre el "desori" que han trobat a l'ajuntament. L'alcaldessa també ha explicat que els darrers sis mesos l'anterior govern va procedir a clausurar diferents bars conflictius de la ciutat i van publicitat que era per qüestions de seguretat. "És totalment fals, era simplement per motius tècnics, i si aquests locals els acaben solucionant no tindrem més remei que tornar-los a obrir", ha dit. Per aquest motiu, han encarregat també als serveis tècnics de l'àrea d'activitats que elabori un pla de verificació dels locals: "El govern vol prioritzar els locals que facin les coses bé".