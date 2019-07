Nou idees per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Els Beatles agafen el protagonisme a l'Estartit amb el Beatles Weekend

Durant tot el dia

L'Estartit dedica tot el cap de setmana al famós quartet de Liverpool, aquest any amb la presència de «The Quarrymen», la banda anterior als Beatles creada per John Lennon i que va evolucionar a la famosa banda britànica. A part, també es podran veure exposicions, xerrades i o fer una visita a les Illes Medes a bord del Nautilus «Yellow Submarine» en el Magical Medes Tour».

Manolo García en format acústic a l'Espai Port del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols

22.30 h

L'exintegrant d'el El último de la Fila dóna el tret de sortida al festival d'estiu més antic de Catalunya, oferint dues nits del seu últim espectacle. No serà la primera vegada que Manolo García actuï al marc del Porta ferrada. De fet, des de l'any 1993 que cada vegada que presenta nou treball, va al Festival de Sant Feliu de Guíxols a presentar-lo. En aquesta ocasió, el barceloní presenta la seva primera gira en acústic.

Fira de la cervesa de Jafre

Durant tot el dia

A partir de les 12 del migidia, la localitat baixempordanesa s'omplirà de cervesa artesana i productes de la terra. A més, durant la jornada, els productors participants en la fira opten a obtenir el premi a la millor cervesa de l'any, escollida pels mateixos assistents a la fira.

37a Cantada d'Havaneres i Cançons de Taverna al Cavall Bernat de Platja d'Aro

22.30 h

Després de la tradicional cantada de Port-Bo, arriba la de Platja d'Aro. Per 37a vegada, el Cavall bernat de Platja d'Aro s'omple d'amants de les havaneres i les cançons de tavernes. Aquesta edició, hi participen Son de l'Havana, Port Bo i Susanna del Saz amb Fonso Castillo. La cloenda de la nit anirà de la mà dels tres conjunts cantant les tradicionals La Bella Lola i EL meu Avi.

Nile Rodgers & CHIC al Festival Cap Roig

22.00 h

Nile Rodgers és una llegenda viva de la música disco, transcendeix tots els estils de música de totes les generacions amb una carrera que li ha permès ingressar al Saló de la Fama del Rock & Roll (2017) i al Saló de la Fama dels Compositors (2016). Portarà a Cap Roig quatre dècades d'himnes pop.

Festa Major de Calonge

Durant tot el dia

Calonge està de festa i per aquest motiu celebra un munt d'activitats per a tots els públics. El dissabte, a la tarda hi haurà la Trobada Gegantera i el tradicional concert de l'orquestra Di-Versiones a la zona de barraques.

Anka sings Sinatra al Festival Castell de Peralada

22.00 h

Paul Anka és un dels ídols musicals més grans dels adolescents de finals dels 50 i primera meitat dels 60. Fidel a la seva imatge, i a ell mateix, Paul Anka torna després de trenta anys d'absència en aquest festival amb el seu últim espectacle: Anka Sings Sinatra: His Songs, My Songs, My Way! Un homenatge a Frank Sinatra en el qual també farà un repàs als seus grans èxits.

Festes del Carme a diverses poblacions marítimes

El 16 de juliol és santa Carme, patrona dels mariners, i per aquest motiu les poblacions amb tradició marinera celebren la festivitat fent ofrenes i sortides amb vaixell. Entre les poblacions que ho celebren es troben Empuriabrava, Llançà, Palamós o Sant Feliu de Guíxols.

Activitats infantils arreu de la província

Per als més menuts de casa, hi ha un munt d'activitats per tot Girona per a passar una bona estona. Dins de la Festa Major de Calonge, la festa Holi de diumenge i la trobada Gegantera de dissabte són dues activitats que els petits gaudiran al màxim. També estan de festa major a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, amb atraccions infantils, festa de l'escuma i actuacions infantils.