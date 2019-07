Nou propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Fira del Circ al Carrer a La Bisbal de l'Empordà

Durant tot el dia

Els carrers de La Bisbal s'omplen d'espectacles de circ, acrobàcies i trucs per a tots els públics. Durant tres dies, es podran veure des de perxes xineses, fins a clowns, trapezistes o malabaristes a llocs emblemàtics de la capital del Baix Empordà com el Terracotta Museu, les Escoles Velles o els Jardins de Torre Maria.

Rock & Wine a la plaça del Mil·lenari de Platja d'Aro

19.00 h

La plaça del Mil·lenari de Platja d'Aro serà l'escenari, demà dissabte i diumenge, 20 i 21 de juliol, de la segona edició de Rock & Wine, una fira que uneix els mons del rock i del vi. Tots dos dies, de set de la tarda a dotze de la nit, en aquest espai hi haurà estands de diversos cellers que explicaran els seus vins, que es podran tastar. També s'hi podran menjar tapes i s'hi emplaçarà un escenari en el qual s'oferiran concerts de versions de temes de rock.

Festa Major de Lloret de Mar

Durant tot el dia

Amb motiu de Santa Cristina, la població selvatana celebra la festa major, amb activitats des del 13 fins al 26 de juliol. Els dies de festa grossa son el 24 (Santa Cristina) i el 25, amb processó, ball, sardanes i havaneres. Aquest dissabte hi haurà la trobada de gegants a dos quarts de 6 de la tarda, sardanes amb la Jovenivola de Sabadell i concert amb la Fraky Sound Factory. Consulta aquí totes les festa majors d'aquest cap de setmana.

Vespre de Blues a La Gorga de Palamós

20.00 h

Dins del Festival de Guitarra Girona Costa Brava, Slide Piano i Eduard Carreras portaran el soul al teatre de Palamós. Slide Piano porta versiones d'Eric Clapton, The Shadows o Stevie Wonder, creant un clima agradable i de gran bellesa. Eduard Carreras resumeix 27 anys de la seva trajectòria en 15 cançons.

Festa Major de Santa Cristina d'Aro

Durant tot el diaEl cap de setmana més proper a Santa Cristina porta a la localitat baix empordanesa moltíssimes activitats i concerts. Les associacions del poble son les encarregades de dur a terme la majoria d'actes, en les que poden participar gent de totes les edats. Enguany, el pregó anirà a càrrec d'Isona Passola, presidenta de l'acadèmia de Cinema Català, que donarà el tret de sortida a sis dies de festa ininterrompuda. Un dels plats forts arriba el divendres, amb el concert de grup local Bipolar i l'Orquestra Di-Versiones. Una altra de les cites imperdibles és la trobada castellera el dissabte.

Sílvia Pérez Cruz amb Marco Mezquida al Festival de Cap Roig

22.00 h

Els dos músics van posar en comú la seva recerca creativa de manera totalment orgànica, per a descobrir-se en les cançons. L'espectacle portarà a Cap Roig cançons que els serveixen d'excusa per a viatjar junts, amb totes les entrades exhaurides.

Festa Major de Palafrugell

Durant tot el dia

Les festes de Santa margarida de Palafrugell son força populars entre el jovent per les seves barraques, que durant el cap de setmana porten reconeguts grups catalans a l'aparcament de l'Institut Baix Empordà. Aquest any hi passaran Xavi Sarrià (ex Obrint Pas), Doctor Prats i Animal Show, entre molts altres. Però no només hi ha festa per als més joves, també hi ha activitats per als més menuts, com espectacles i cercaviles, balls de festa major, sardanes i activitats culturals a tots els museus del municipi.

Reagge per xics a La Santa Market de Santa Cristina d'Aro

22.00 h

Els diumenges, La Santa Market dedica les seves activitats als més petits de la casa: espectacles infantil i tot d'activitats perquè ells gaudeixin i en siguin els protagonistes. Per a iniciar aquests diumenges, La Santa ha pensat en Reagge per Xica. The Penguins va crear aquest projecte que apropa als més menuts, la música reagge. A partir de les cançons populars infantils com Joan Petit o La lluna, la pruna, versionades amb ritmes reaage i caribenys, els menuts s'apropen a la música i els pares, gaudeixen ballant amb ells.

Visita teatralitzada «Records del meu avi» a Lloret de Mar

Diumenge 21, 21.00 h

Una visita guiada pel cementiri modernista de la ciutat selvatana, acompanyat per un violinista que explica els contes que el seu avi li explicava quan era petit i el portava a passejar pel cementiri.