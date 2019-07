El Grup Cañigueral va facturar 816,95 milions, un 1% més que l'any anterior

El Grup Cañigueral, una de les principals empreses càrnies de Catalunya i proveïdor de referència per a la valenciana Mercadona, ha tancat l'exercici de 2018 amb una facturació de 816,95 milions d'euros, amb un lleuger creixement de l'1% respecte a l'any anterior.

L'evolució a l'alça del cost de les matèries primeres, especialment el porc, ha perjudicat la rendibilitat de la companyia, que ha vist descendir un 33,5% el seu resultat d'explotació, fins a 20,5 milions. En paral·lel, el benefici net ha caigut un 35%, amb 13,7 milions, enfront dels 21 milions de l'any anterior. Segons els comptes consolidats, l'any passat l'empresa va destinar 3,28 milions al pagament de dividends.

Al llarg de 2018, la companyia familiar gironina va elevar en un 37% les seves inversions, fins a 56,5 milions. Destaca la compra de la unitat productiva de Frigorífics de l'Empordà (Terfrisa), la qual cosa li va permetre incorporar una sala d'especejament a Vilamalla que ha reforçat la capacitat productiva de Costa Brava Foods, la principal empresa del grup.

El gruix de les inversions es van finançar amb el cash flow de 33,6 milions generat pel grup, els fons propis del qual han assolit els 121,6 milions d'euros, un 8% superiors als de 2017.

L'any passat, Grup Cañigueral va elevar lleugerament el seu deute bancari a llarg termini, en passar de 113,9 milions a 124 milions. Els deutes a curt termini es van mantenir estables, en 30 milions.

L'escorxador Costa Brava Foods -un dels que més porcs sacrifica a Espanya- és la principal empresa del grup i posseeix centres de producció a Riudellots de la Selva, Vilamalla i Quart, tots a les comarques de Girona.

El subministrament de productes a Mercadona es realitza a través d'Embotits Monter -amb fàbriques a la Garrotxa- i Frescos Delisano, que posseeix unes instal·lacions a Xest, a València, que proveeixen a la cadena de supermercats de carn de porc i xai.

El grup es completa amb el fabricant de productes marinats Coopecarn i amb l'empresa Far Jamon Serrano, els assecadors del qual es troben a les Preses . En total, les instal·lacions productives de Cañigueral sumen més de 151.000 metres quadrats. L'empresa preveu iniciar aquest any la construcció d'una nova planta per a Embotits Monter a Besalú, en la qual preveu invertir 20 milions i que podria suposar la creació de cent llocs de treball.

El 62% dels ingressos procedeixen del mercat espanyol i el 38% a les exportacions a 57 països. El 2018, la mitjana de treballadors de Cañigueral va ser de 2.351 persones.