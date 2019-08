Ábalos assegura que no volen repetició electoral: «Ja vam guanyar les eleccions»

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luís Ábalos, ha assegurat que intentaran "fins al final" que Pedro Sánchez sigui investit president i ha negat que tinguin cap interès en repetir eleccions. "Ja vam guanyar les eleccions, no necessitem una segona oportunitat i potser és a altres que els ve bé, el PSOE és el més interessat en què no hi hagi noves eleccions", ha afirmat. Ábalos insisteix en què cal respectar el resultat de les urnes i demana responsabilitat a Podem perquè s'avingui a tancar un acord "programàtic i polític" amb el PSOE i deixi de banda la discussió sobre qui ha de formar part del Consell de Ministres. En la mateixa línia s'ha pronunciat el ministre d'Agricultura en funcions, Luís Planas, ha insistit que cal un "pas endavant i un esforç" per part de la resta de partits.

Els membres de l'executiu de Pedro Sánchez –en funcions- continuen fent apel·lacions a la responsabilitat de la resta de partits i, especialment a Podem, per desbloquejar la investidura abans del 23 de setembre. En la visita a unes obres al túnel de Recoletos, el ministre de Foment en funcions ha assegurat que el PSOE és el menys interessat en anar a eleccions. "La ciutadania ja va votar i ens cal als representants de sotmetre'ns al resultat i cal intentar-ho fins al final per no alternar la voluntat de les urnes", ha manifestat.

Ha replicat a Podem i ha dit que no han posat "excuses" per no tancar un pacte amb la formació de Pablo Iglesias i que per superar la "desconfiança" el que cal és plantejar un acord "programàtic i polític". "La gent no demana qui forma part d'un Consell de Ministres sinó polítiques que atenguin els problemes del país i doni estabilitat i certesa", ha manifestat.

Per la seva banda, el ministre d'Agricultura, Luís Planas, també s'ha pronunciat en aquesta línia. Acompanyat de Pedro Sánchez, s'ha reunit amb representants del sector i ha remarcat la necessitat que hi hagi un govern "estable" al més aviat possible. "Cal un govern estable i que sigui capaç de fer reformes immediates per a Espanya, que tingui capacitat de preveure el futur i capacitat d'acció", ha valorat.