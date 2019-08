Un home porta les cendres de la seva dona al metge que es va negar a atendre-la hores abans de morir

Germán Navarro, un veí de la localitat asturiana de' Las Caldas' anuncia que denunciarà a un metge del centre de salut de Lugones per rebutjar examinar el mal de cap de la seva parella, María Luisa Amores Blanco, morta tres hores després de la consulta a la casa que tots dos compartien. El denunciant considera que el facultatiu va incórrer en una negligència en restar importància a la forta cefalea que la dona portava sofrint des de tres dies enrere, quan tot apunta que estava sofrint una malaltia molt més greu.

Navarro assegura que està a l'espera de l'autòpsia de la difunta, una dona de 61 anys que s'havia jubilat tres dies abans, per a decidir en quins termes es formula la denúncia. Tant la parella com el fill de tots dos van tractar sense èxit de reanimar a María Luisa Amores quan se la van trobar en el terra de la terrassa de l'hotel de 'Las Caldas' on resideixen.

El denunciant es reconeix indignat pel succés i des de l'endemà del funeral, celebrat dimarts passat, ha dedicat els seus esforços a "tractar d'humiliar al metge tant com va humiliar a la pobre María Luisa". Segons explica Navarro, el facultatiu va retreure a la dona que acudís al servei d'Urgències del centre de salut per un simple mal de cap i es va limitar a receptar-li unes pastilles per al dolor. "Es va sentir molt avergonyida per la resposta del metge", subratlla l'home.

L'home va acudir al centre de salut a demanar cita després de la mort d'Amores i en trobar-se amb el metge li va donar l'enhorabona per la seva labor. El facultatiu li va convidar a parlar les coses, però l'home es va negar i va demanar cita per a aquest divendres. Aquest va acudir a la cita amb una urna amb cendres simulant que eren les de la seva dona, cent euros i diversos capolls de flors, entre altres objectes. La Policia ja esperava la visita i es va personar en el lloc, però no va caldre lamentar incidents. "Vaig aconseguir humiliar-lo una mica", comenta entre llàgrimes Navarro.