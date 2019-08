Un estudi topogràfic que ressegueix el traçat del ramal de la MAT a Riudarenes posa en alerta els opositors als 400 kV

No a la MAT Selva ha convocat aquest vespre una assemblea d'urgència a Santa Coloma de Farners, després que alguns veïns els alertessin que havien aparegut estaques a diversos punts del traçat del ramal dels 400 kV a Riudarenes. Des de la plataforma s'han desplaçat sobre terreny i han comprovat que això passava, per exemple, allà on s'havia previst aixecar les torres números 3, 4, 5, 18 i 20.

En tots els casos, a més de les estaques, també hi apareixia el número de la torre corresponent. D'entrada, No a la MAT ha sospitat que Red Eléctrica havia aprofitat el desmantellament de la línia de 220 kV entre Vic i Bescanó per "tirar pel dret amb una política de fets consumats" i construir el ramal en ple mes d'agost.

Durant hores, ha planat la incertesa sobre per què havien aparegut les estaques al bosc. Fonts de la companyia ja han desmentit aquest migdia que el projecte tirés endavant. I que no s'havia mogut absolutament res d'ençà que la Generalitat va emetre un informe desfavorable a aquest ramal dels 400 kV.

Estudi topogràfic

Finalment, aquest vespre Red Eléctrica ha aclarit què havia passat. Les estaques les ha posades una empresa topogràfica, que té un contracte marc i que periòdicament fa estudis d'aquells projectes que la companyia encara té pendents. I com que el ramal de Riudarenes encara figura a la planificació elèctrica, els tècnics s'han desplaçat fins a Santa Coloma de Farners per estudiar l'orografia del terreny.

Fonts de Red Eléctrica subratllen, però, que aquest estudi no té res a veure amb què el projecte acabi tirant o no endavant. I que si l'Estat decideix executar-lo, abans que les màquines entrin sobre terreny la companyia parlarà amb els ajuntaments afectats. A més, tampoc se sap si caldria reformular o no el projecte inicial (que tenia 17 quilòmetres i feia passar la línia aèria pel mig de les Guilleries).

Seguir vigilant

La plataforma No a la MAT Selva, però, critica que les estaques hagin aparegut sense que s'hagi notificat res als ajuntaments ni als propietaris. I per això, diu que s'organitzaran per "seguir vigilant la zona i emprendre les accions polítiques i legals que calguin".

Els contraris al ramal dels 400 kV es mostren "perplexos" per la situació i recorden que, precisament, la Generalitat ja va emetre un informe desfavorable al projecte. Un document al qual el Ministeri hi ha de donar resposta, i que ja fa més d'un any de la qual se n'està en espera.

No a la MAT Selva aprofita la situació per reclamar a l'Estat que enterri definitivament el ramal de la MAT a Riudarenes. I li recorda a l'executiu espanyol que l'any 2016 el Congrés va aprovar una Proposició No de Llei (PNL) que instava el govern estatal a "paralitzar de manera immediata l'execució del projecte" i "derogar totes les disposicions referides a la seva realització". L'escrit va tirar endavant amb els vots a favor del PSOE, Unides Podem, ERC, CDC, Bildu i l'abstenció del PNB.

A més, després de l'aparició de les estaques, la plataforma ja avança que demà es reunirà amb els ajuntaments "per preservar la unitat d'acció que ens ha donat els èxits que hem aconseguit fins ara".