«Dolor y gloria», d'Almodóvar, elegida per representar Espanya als Oscars 2020

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha triat la cinta 'Dolor y gloria', dirigida per Pedro Almodóvar, per representar Espanya en la 92 edició dels premis Oscars, que es lliuraran el 9 de febrer de 2020.

Es tracta de la tercera vegada que una pel·lícula dirigida pel cineasta manxec opta a la categoria de Millor pel·lícula de parla no anglesa, un guardó que va aconseguir el 1999 per 'Todo sobre mi madre' i pel qual va ser candidat el 1988 amb 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

'Campeones', dirigida per Javier Fesser, va ser triada per representar Espanya en la passada edició dels Oscars, encara que finalment no va aconseguir colar-se entre les favorites de l'Acadèmia de Hollywood.

Fins a la data, només quatre pel·lícules espanyoles s'han alçat amb el guardó en la categoria de 'Millor Pel·lícula de parla no anglesa': 'Tornar a començar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; i 'Mar adentro', d'Alejandro Amenábar, que a més va ser l'última pel·lícula espanyola que va optar a l'Oscar en aquesta categoria.