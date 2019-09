Què fer el dissabte 7 a les Festes de Tura

09.00 h - Concurs de pesca juvenil. Prat dels Tossols

10.00 h - XI Cursa d'orientació Orientura. Pavelló Municipal d'Esports

12.00 h - Espectacle infantil en anglès Welcome to the jungle. Plaça Esteve Ferrer

16.00 h - XIII Torneig de Rugby XV Ciutat d'Olot. Parc Atlètic Tossols

16.00 h - 5è campionat popular d'escacs festes del Tura. Local del club Escacs Olot

16.00 h - 14è campionat de truc de quatre. Carrer Bellaire

17.00 h - Concentració de les carrosses participants a la Batalla de les Flors. Carrer de Mateu Closells

17.30 h - Diada castellera de les Festes del Tura, amb la participació de la colla Els Marrecs de Salt i els Sagals d'Osona. Plaça d'Esteve Ferrer

18.00 h - Partit de futbol de Segona Divisió B entre l'UE Olot i el Lleida Esportiu.

18.00 h - Sessió de ball Country. Plaça Major

18.00 h - Ballada de sardanes amb la Cobla La Principal d'Olot. Recinte del Firal

19.00 h - Festival de Patinatge artístic. Pavelló Municipal d'Esports

20.00 h - Representació de l'espectacle teatral Animals de Companyia. Teatre Principal

20.00 h - Batalla de les flors. Desfilada i batalla de confeti.

20.00 h - «Encierru» de marrans, amb la xaranga Bufant Fort Street Band. Davant de Sant Esteve

20.15 h - Ball del Porc i el Xai, acompanyats dels Ministrers de la Bouera. Plaça de Campdenmàs

22.00 h - Balls de saló amb Pa d'Àngel. El Torín

22.00 h - Ball concert Folk amb Aires del Montseny. Firal

22.30 h - Cantada d'havaneres amb la Colla Jacomet. Claustres del Carme

22.30 h - Inici del correfoc fins a la plaça de Braus. Plaça de Campdenmàs

23.30 h - Actuació de l'Orquestra Mondragón. Plaça Major

23.30 h - Actuació del grup Maruja Limón. Plaça de Campdenmàs

23.45 h - Espectacle Farga Budell 2019, a càrrec del Pim Pam Pum Foc!. Plaça de Braus

00.00 h - «Norantada», amb l'actuació del dj Kram, dj Lhasa i Sensity World. Firal

00.00 h - Nit techno amb el grup Singer Wolves. Passeig de la Muralla

01.30 h - Actuació del grup Mishima. Plaça Major

01.30 h - Drop Collective. Plaça de Campdenmàs