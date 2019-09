El Llagostera se'n surt a domicili

El Llagostera ha començat la lliga amb molt bon peu. Després de triomfar davant del Nàstic i signar un empat contra l'Ejea, els homes d'Oriol Alsina van esgarrapar ahir un important triomf al Sagnier (1-2) que els permet continuar avançant cap a l'objectiu. La reacció a la segona part amb els gols d'Aimar i Gil Muntadas van permetre remuntar un partit molt disputat, que a l'inici era favorable al conjunt entrenat per Pedro Dólera.

L'equip d'Alsina van patir la pressió del Prat de seguida. Als primers minuts, els locals van anar a totes per atacar l'àrea d'un Llagostera ben ordenat que a poc a poc va anar tenint més possessió. Al minut 20, Pla va obrir la llauna amb una jugada d'estratègia enviant una rematada al fons de la porteria de Marcos. L'avantatge al marcador va permetre fer un pas endavant als de Dólera, que insistien per marcar el segon mentre els visitants continuaven defensant amb solidesa. Abans de marxar als vestidors, Crespo va col·locar una centrada a l'àrea del Prat sense trobar cap rematador.

El descans va anar bé als d'Alsina per aclarir les idees. Capficats en treure alguna cosa positiva de la seva visita al Sagnier, van posar una marxa més per igualar la balança. Amb les línies més avançades i més junts, van poder generar més perill amb la pilota. De seguida, Sascha va olorar l'empat d'a prop amb una rematada que Carde escapçava enviant a servei de banda. Per la seva part, el local Guiu va intentar sorprendre amb un xut que sortia per damunt del travesser. La resposta d'Aimar va ser pràcticament immediata. Al minut 58, el lateral va evidenciar l'optimisme del seu equip amb un golàs que fregava el pal al mil·límetre.

Sense temps deixar temps al Prat per pair-ho, Gil Muntadas va marcar el gol de la victòria finalitzant una jugada personal amb un xut ras des de la frontal. Dos gols en dos minuts que ho capgirar-ho tot. Només calia mantenir el resultat a favor i el Llagostera s'hi va aferrar. Al 69, Marcos va salvar un gol fantasma que sortia botant a prop de la línia. Després de tot l'esforç, el Prat va empènyer per desfer la victòria rival. Els de Dólera van anar amb tot, obligant al Llagostera a retrocedir i tornar a mostrar-se fort defensivament.



El desgast final

Amb tots els canvis esgotats, ambdós equips van lluitar per conduir el partit al seu favor. Malgrat el desgast físic, que era més que evident, els d'Alsina van ser capaços de frenar amb encert la pressió del Prat.

Al 88, Nahuel que havia entrat abans del descans per substituir Eric va protagonitzar una gran jugada frustrada per Arjona que va veure targeta groga. Poc després, era Sascha qui era amonestat per tal de poder donar oxigen al seu equip fins a sentir el xiulet final. El Llagostera celebrava la victòria demostrant ser intractable a domicili. «Sumar tres punts a fora és molt complicat, aquest és el camí a seguir», deia Gil Muntadas en finalitzar el partit.