El director general d'Emergències de Múrcia, al teatre en el mig de les inundiacions

La seva sortida nocturnar del divendres 13 de sopar al Parlament Andalús i al Teatre Romea quan la Regió de Múrcia estava, per primera vegada en la seva història, en alerta roja pels fenòmens adversos de la DANA, li ha costat el lloc. Una matinada de riuades, trons i pluges torrencials que va deixar passar a una altra jornada amb més precipitacions, més inundacions i desallotjaments de persones en diferents punts de la Comunitat Autònoma, on treballaven a preu fet els serveis d'emergència amb suport de voluntaris i representants públics.

En un primer moment, l'ara ja exdirector general d'Emergències, va descartar dimitir i va considerar que abandonar la seva responsabilitat en el Servei d'Emergències en el dia més crític de tots els que s'han viscut en els darrers anys a la Regió no era una cosa transcendent. "Va ser un error que no es tornarà a repetir. En tot moment vaig estar pendent del telèfon i vaig estar localitzable sempre", ha assegurat.

Un dia després, el seu partit no ha estat capaç de mantenir en el lloc a aquest dirigent, que va ser de número 1 en les llistes de Cs al Senat i no va aconseguir sortir elegit. Fonts pròximes al partit han confirmat que ha estat des de la direcció general de la formació taronja on s'ha decidit que sigui substituït Pablo Ruiz Palacios, en contra de la postura mantinguda al principi per la direcció regional, que defensava que aquests eren "assumptes del Govern ".

El PSOE i Podem havien demanat aquest mateix matí el cessament del director general d'Emergències, Pablo Ruiz Palacios, per abandonar el seu lloc de comandament la nit de la DANA: "És una veritable irresponsabilitat i demostra que ni està capacitat ni vol servir a la ciutadania de la Regió", afirmava el portaveu del PSRM-PSOE, Francisco Lucas. Per la seva banda, la diputada de Podem a l'Assemblea Regional, Maria Giménez, va afirmar que "qualsevol persona seria acomiadada fulminantment si hagués tingut aquest tipus de comportament. I els polítics aquí no han de ser diferents".