Pagar una tarifa plana mensual per protegir el mòbil o els electrodomèstics?

La tendència del mercat va canviant i ara el consumidor ja no només vol comprar un producte, sinó que hi vol associar el manteniment i conservació. Estem ja acostumats a fer pagaments fixes, per exemple, per escoltar música, o contractem serveis de plataformes digitals per seguir les nostres sèries preferides i per veure-les en el moment que volem i quan volem. En el cas dels electrodomèstics també és possible i fins i tot es pot convertir en fonamental. Per exemple, a l'hora d'adquirir una de les eines que s'han tornat imprescindibles en el nostre dia a dia com és el telèfon mòbil. Mantenir un producte sempre en bon estat es també garantia de més durada.

En el mercat ja existeixen aquests tipus de tarifes o altres de similars que vindrien a equivaler al que són el "leasing" a l'hora d'adquirir un vehicle. Paguem sabent que després d'un determinat temps podem quedar-nos el producte en propietat o el podem canviar. El que volem és tenir la tranquil·litat que, amb el pagament d'aquesta quota mensual, tenim assegurats un manteniment i una conservació dels aparells.

MediaMarkt no podia mantenir-se al marge d'aquestes necessitats de compra i per això està desenvolupant ofertes de serveis associades a productes de la forma més convenient per als clients. Es tracta de serveis de pagament mensual per mantenir fora de perill els dispositius més importants de la llar i poder millorar l'experiència de compra. El client pot decidir contractar un servei per un període de temps, amb flexibilitat de pagament gràcies a les quotes mensuals, i és renovable en cas necessari. El servei estrella de protecció de dispositius de MediaMarkt Girona va associat als smartphones. I és que en l'actualitat aquests telèfons s'han convertit en una eina fonamental a la nostra vida quotidiana, per comunicació, per entreteniment o per feina. La vida moderna no es podria concebre com la que coneixem sense aquests dispositius, una extensió del cos per a moltes persones, que els porten a tot arreu i en tot moment. Per això, MediaMarkt ofereix un servei de protecció de smartphones juntament amb SquareTrade, una de les principals companyies americanes, que dona cobertura a escala mundial i amb un índex de satisfacció altíssim per part dels clients. En cas de qualsevol problema amb l'smartphone, ja sigui robatori, danys accidentals provocats per caigudes o problemes mecànics i elèctrics un cop la garantia del fabricant ha vençut, en menys de 24 hores es facilita un aparell de substitució de les mateixes condicions mentre es repara. Un altre servei disponible a MediaMarkt Girona i que compta amb la màxima acceptació dels seus clients és Always Safe. Es tracta d'un servei de manteniment per als electrodomèstics de la cuina amb una antiguitat entre 2 i 10 anys i per a consoles i televisors d'entre 2 i 5 anys, hagin estat adquirits a MediaMarkt o no. Aquesta cobertura aporta la tranquil·litat de tenir protegits els aparells més importants de les nostres llars, ja que hi estan incloses la reparació de peces, la mà d'obra, els desplaçaments dels tècnics o la substitució de l'aparell.

D'altra banda, per un import mensual molt baix, els clients de MediaMarkt Girona poden afegir a tots els seus dispositius l'antivirus McAfee o el paquet Microsoft Office. Aquestes subscripcions es poden renovar o cancel·lar en qualsevol moment. MediaMarkt també ha desenvolupat solucions per poder disposar de l'última tecnologia de la forma més econòmica i còmoda. Amb els plans iPhone Forever i Samsung a l'última sempre és possible comprar l'últim model de qualsevol d'aquestes marques amb un pla de finançament que garanteix el valor de recompra passats uns mesos. Així, al final del període establert, es pot decidir entre quedar-se l'aparell o tornar-lo pel preu fixat prèviament i poder així adquirir l'últim model del mercat. Tots aquests serveis són de pagament mensual i faciliten poder adquirir l'última tecnologia disponible o assumir el cost de cobertures que milloren la vida de les persones, i mantenir fora de perill els aparells més importants de la llar de forma fàcil, senzilla i segura.