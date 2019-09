"El naufragi de l'independentisme és absolut"

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dissabte en la necessitat que l'independentisme censuri qualsevol possible acció violenta. "El seu naufragi ha estat total i absolut però encara està a temps d'evitar majors errors", ha afirmat Sánchez davant el comitè federal del PSOE. "Demano des d'aquí que condemnin qualsevol tipus de violència que vingui d'algun grupuscle del moviment independentista", ha exigit el també secretari general del PSOE enmig dels aplaudiments dels militants. En paral·lel, Sánchez ha reconegut que el govern espanyol no descarta "nous moments de tensió" a Catalunya com a conseqüència de la sentència del Suprem sobre el procés. "Pot empitjorar la crisi de convivència que travessa Catalunya però ho superarem amb la llei i el diàleg", s'ha mostrat convençut el president del govern espanyol en funcions.

"Els independentistes han portat la societat a un carreró sense sortida i els demanem que reconeguin que van enganyar als catalans. Que tornin a la legalitat i tendeixin la mà a l'altra part de la societat que no vol marxar d'Espanya i vol viure en convivència", ha continuat Sánchez, que ha reiterat que el seu partit "defensarà la Constitució sense vacil·lacions". El president del govern espanyol en funcions ha donat el vistiplau als processos judicials oberts contra els líders independentistes i els CDR i ha sentenciat que a Espanya "no hi ha presos polítics". "Hi ha ciutadans processats per tribunals independents que apliquen lleis votades democràticament", ha volgut recordar Sánchez, que ha fet un pas més i ha assenyalat que aquests presos "estan reclosos en centres administrats per la Generalitat i custodiats per funcionaris de la Generalitat".

El líder del PSOE també ha defensat "l'actuació independent dels jutges, l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i, en particular, el bon treball de la Guàrdia Civil", dos dies després que el Parlament reclamés la retirada de la Benemèrita de Catalunya.