Cs denuncia una agressió "per motius ideològics" a dos militants a Barcelona

Ciutadans ha denunciat una agressió a dos militants "per motius ideològics" després de la manifestació del 12-O a Barcelona. La formació taronja ha afirmat que els afectats tornaven de la concentració del Dia de la Hispanitat quan pels voltants de les 15.30 hores van ser "increpats, escopits i colpejats" per una parella d'individus a l'estació de metro de Verdaguer. "Els militants portaven un globus amb el cor tribandera del partit –amb l'espanyola, la catalana i l'europea- i els agressors els van insultar, escopir i just abans de tancar-se les portes del metro van clavar una puntada de peu a la panxa a la noia", han detallat des de Cs, que han afegit que l'afectada va haver ser atesa a l'Hospital del Mar per la contusió i víctima d'una crisi d'ansietat. "Els joves han anunciat que presentaran denúncia pels fets", han assenyalat des de la formació liderada a Catalunya per Lorena Roldán.





Acabo de hablar con los afiliados de Ciudadanos agredidos ayer en Barcelona por salir a celebrar la Fiesta Nacional. No hay derecho. Espero que se recuperen pronto y que detengan al agresor para que le caiga todo el peso de la ley. No estáis solos, compañeros.#NoNosCallarán ???????? — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 13, 2019